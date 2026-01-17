Laviny v Rakousku smetly dnes odpoledne nejméně pět lidí

Po pádu dvou lavin zemřelo v Rakousku nejméně pět lidí. Neštěstí se stalo dnes odpoledne v oblasti salcburského Pongau. S odkazem na horskou záchrannou službu o tom informuje agentura APA. Národnost mrtvých zatím není známa.
První lavina se uvolnila v Bad Hofgasteinu krátce po poledni. V otevřeném terénu zasypala lyžařku před očima jejího manžela. Vyprostit se ji podařilo už mrtvou. O hodinu a půl později se v Gasteinském údolí uvolnila další lavina a zabila čtyři turisty.
Podle salcburské horské záchranné služby smetla druhá lavina v oblasti Finsterkopf v údolí Grossarl kolem 14:00 celkem sedm lidí. Jeden z nehody vyvázl bez zranění, zatímco další dva z ní vyšli s těžkými a lehkými zraněními.
Horská služba do akce nasadila čtyři záchranné vrtulníky, psí týmy a šest členů krizového intervenčního týmu.
"Navzdory jasným a opakovaným varováním se dnes opět objevily četné laviny – bohužel s fatálními následky. Tato tragédie bolestně ukazuje, jak vážná je současná lavinová situace," uvedl okresní vedoucí horské záchranné služby Pongau Gerhard Kremser.
V úterý zemřel v salcburském Bad Gasteinu 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu také zachytila lavina. Neštěstí se stalo ve středisku Sportgastein ve Vysokých Taurech, které jsou částí Alp.
