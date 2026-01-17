Přeskočit na obsah
Benative
17. 1. Drahoslav
Zahraničí

Laviny v Rakousku smetly dnes odpoledne nejméně pět lidí

ČTK

Po pádu dvou lavin zemřelo v Rakousku nejméně pět lidí. Neštěstí se stalo dnes odpoledne v oblasti salcburského Pongau. S odkazem na horskou záchrannou službu o tom informuje agentura APA. Národnost mrtvých zatím není známa.

lavina
Ilustrační fotoFoto: Reuters
První lavina se uvolnila v Bad Hofgasteinu krátce po poledni. V otevřeném terénu zasypala lyžařku před očima jejího manžela. Vyprostit se ji podařilo už mrtvou. O hodinu a půl později se v Gasteinském údolí uvolnila další lavina a zabila čtyři turisty.

Podle salcburské horské záchranné služby smetla druhá lavina v oblasti Finsterkopf v údolí Grossarl kolem 14:00 celkem sedm lidí. Jeden z nehody vyvázl bez zranění, zatímco další dva z ní vyšli s těžkými a lehkými zraněními.

Horská služba do akce nasadila čtyři záchranné vrtulníky, psí týmy a šest členů krizového intervenčního týmu.

"Navzdory jasným a opakovaným varováním se dnes opět objevily četné laviny – bohužel s fatálními následky. Tato tragédie bolestně ukazuje, jak vážná je současná lavinová situace," uvedl okresní vedoucí horské záchranné služby Pongau Gerhard Kremser.

V úterý zemřel v salcburském Bad Gasteinu 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu také zachytila lavina. Neštěstí se stalo ve středisku Sportgastein ve Vysokých Taurech, které jsou částí Alp.

Kupujete to? nabídl Kupka své vize Kongresu ODS. A po otázkách na tělo dostal důvěru

Sjezd politické strany může být jen nudným setkáním skupinky lidí se stejnými názory, nebo také zajímavou přehlídkou osob, kteří mají různorodé názory na to, jak Česko udělat lepší. Kongres ODS, který probíhá v Praze, nabízí právě druhou variantu. To se ukázalo i při volbě předsedy, během které delegáti pořádně "grilovali" jak vítěze Martina Kupku, tak i jeho protikandidáta Radima Ivana.

Do čela opozice a sesadit Babiše. Po dobytí Prachatic zavelel Hřib ke zteči na Prahu

Zdeněk Hřib, posilněný pirátským úspěchem ve sněmovních volbách, působil hned od sobotního rána poměrně sebevědomě. To gradovalo krátce před obědem, kdy Ivan Bartoš na pódiu letitého prachatického kongresového centra oznámil, že ze 611 odevzdaných hlasů jich Hřib získal 469 a jasně obhájil pozici předsedy strany. Kromě toho, že chce uspět v komunálních volbách, ohlásil přípravu Pirátů na vládnutí.

