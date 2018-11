Po obřích požárech přijdou lijáky. Shořelá města v Kalifornii pohltí hluboké bahno

Už dvanáct dní bojují američtí hasiči s rozsáhlým lesním požárem v Kalifornii. Teď jim má konečně pomoct déšť. Peklo, ve kterém zemřelo nejméně 79 lidí, se sice zmírní dešťovými přeháňkami, ale zároveň vyvstane nový problém - hluboké bahno. Na vypálené půdě nezbyla žádná vegetace, která by vodu vsákla.

Bahno a promáčená půda navíc zkomplikují pátrání po stovkách pohřešovaných. Sesuvy bahna navíc budou představovat další překážku pro hasiče, kteří stále ještě bojují s ohněm.

"Zápasí teď s požárem v horských oblastech. Prašné cesty se změní na bahno, což bude další nebezpečí," citovala televizní stanice CNN Scotta McLeana, šéfa protipožární agentury.

První déšť má přijít ve středu ráno, další v pátek. Obří požár neuhasí, ale podle požárníků může alespoň zamezit tomu, aby se dál neřízeně šířil.

Jde o nejtragičtější požár v moderní historii Kalifornie. Podle agentury AP záchranáři pátrají po téměř 700 pohřešovaných. A postupují pomalu. I přesto, že ještě před pár dny počet nezvěstných hodně přesahoval tisícovku.

Pátrání totiž provázejí zmatky. Mnoho lidí je na seznamu zapsáno víckrát, jen třeba překlepem ve jméně, další ze seznamu už byli nalezeni mrtví, jen se jejich jméno nestihlo vyškrtnout. Zprávy o těch, kteří se našli, dávají jejich příbuzní na sociální sítě a může trvat, než ze seznamu zmizí.

Voda smete spálené trosky

To ale nic nemění na tom, že stovky lidí stále marně čekají na to, až jim úřady dají informace o tom, kde jsou jejich blízcí. Ty spolupracují s Červeným křížem ve snaze monitorovat, kdo přichází do táborů pro evakuované obyvatele Kalifornie.

Úřady nejspíš budou muset ubytovací zařízení znovu přesunout. Tentokrát ne kvůli ohni, ale vodě. Na severu Kalifornie hrozí záplavy. Během tohoto týdne očekávají meteorologové hned dvě bouřky.

Voda může spláchnout a po okolí roznést nečistoty ze spálených trosek. Není jich málo, požár už spálil oblast velkou přes 151 tisíc akrů a stále hoří. Místní úřady odhadují, že se plameny nepodaří zlikvidovat dříve než na konci měsíce.

Video: Nejtragičtější požár v historii Kalifornie za sebou nechává jen popel a trosky