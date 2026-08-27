Po Mexickém zálivu další změna. Trump změnil název Ontarijského jezera na Americké

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Kanadský premiér Mark Carney v reakci napsal, že Kanaďané budou vždy používat původní jméno. Nový název bude závazný pro americké úřady, nikoli pro Kanadu.
Trump začal o přejmenování vodní plochy mezi kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York hovořit v minulých dnech, kdy zkrachovala jednání o obchodní dohodě mezi oběma zeměmi.
Washington minulou sobotu uvalil 50procentní clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů (413 miliard Kč), Ottawa začne vybírat odvetná cla od 8. září.
Trump ve čtvrtek novinářům v Bílém domě řekl, že Kanada je podle něj nejhorší zemí pokud jde o obchod s USA. Zástupcům médií zároveň ukázal velkou mapu, na které již jezero nese název Americké.
„Teď je to oficiální, s okamžitou platností,“ prohlásil Trump. Podepsaný exekutivní příkaz však uvádí, že změny budou platné do 30 dnů, napsala AP.
„Víme, že Amerika se mění. Její obchodní vztahy, její zahraniční politika, jejich národní památky, jejich jména vodstev. Kanaďané také vědí, že pojmenovávání skutečnosti znamená nazývat jezero Ontarijským - dříve, nyní a navždy,“ napsal kanadský premiér na síti X.
Indiánské jméno jezera je podle něho staré přes 400 let, více než Kanada či Deklarace nezávislosti Spojených států.
Premiér Ontaria Doug Ford, který si v minulých dnech vyměnil s Trumpem několik invektiv, označil ještě před podpisem výnosu jeho plán za „spoustu řečí“.
„Tak tohle je opravdové bláznovství. Je to Ontarijské jezero, kámo,“ napsal na sociálních sítích premiér další kanadské provincie Nové Skotsko Tim Houston.
Jméno Ontario podle AP pochází z jazyka indiánského kmene Huronů, jehož výraz oniatarí:io znamená „jezero zářících vod“. Provincie Ontario, založená v roce 1867, se pojmenovala podle jezera.
Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu.
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