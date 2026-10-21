Po měsíci a třech pokusech konečně na svobodě. V Jižní Koreji osvobodili uvízlého žraloka

Jihokorejským úřadům se podařilo vyvést žraloka, který uvízl ve vodním kanálu v přístavním městě Pusan na jihu poloostrova. Středeční pokus o jeho vysvobození byl již třetí. Zvíře v kanálu strávilo více než měsíc. Informovala o tom agentura Jonhap.
Žraločí samička, kterou místní pojmenovali Pugangi podle názvu pusanského Severního přístavu, byla v kanálu poprvé spatřena 18. září. Od té doby přilákala do města více než 1,6 milionu turistů, napsala Jonhap. Podle agentury AP se jedná o zástupkyni druhu žralok velrybář.
Odborníci po prvních dvou neúspěšných pokusech o osvobození zvířete doufali, že žralok z kanálu vyplave sám. To se ale nestalo. Již dříve s obavami konstatovali, že se žralok během svého měsíčního pobytu ve městě nekrmil, informovala AP. Rovněž upozorňovali, že snižující se teplota vody v kanálech by mohla mít negativní dopad na zdraví zvířete.
Tým, který ve sředu žraloka úspěšně vyvedl z kanálu, sestával ze zástupců města a pobřežní hlídky, informovala Jonhap. Při navádění žraloka použili síť připevněnou k plovoucí plošině. Zvíře také postrkovali pomocí vesel, popsala AP.
Záchranná operace podle Jonhap začala v deset hodin ráno tamního času. V šest hodin odpoledne pak byla Pugangi spatřena ve vodách mimo kanál nedaleko mola. Přestože se zvíře již nenachází v kanále, Jonhap upozorňuje, že tyto vody nejsou považovány za otevřené moře.
Žraloci nejsou ve vodách Jižní Koreje ničím neznámým. Institut pro rybolov zaznamenal v první polovině letošního roku u východního pobřeží 46 velkých žraloků, což je téměř čtyřikrát více než o rok dříve. Tento nárůst institut přisuzuje teplejším mořím a většímu množství ryb, jimiž se žraloci krmí.
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