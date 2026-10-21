Přeskočit na obsah
Benative
21. 10. Brigita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Po měsíci a třech pokusech konečně na svobodě. V Jižní Koreji osvobodili uvízlého žraloka

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Jihokorejským úřadům se podařilo vyvést žraloka, který uvízl ve vodním kanálu v přístavním městě Pusan na jihu poloostrova. Středeční pokus o jeho vysvobození byl již třetí. Zvíře v kanálu strávilo více než měsíc. Informovala o tom agentura Jonhap.

South Korea to make third bid to guide Bukangi the shark out to the open sea
Pohled z dronu zachycuje žraloka s přezdívkou „Pungangi“, jak plave v kanálu během operace, jejímž cílem bylo vyvést ji z kanálu v Severním přístavu v jihokorejském Pusanu.Foto: REUTERS – Kim Hong-Ji
Reklama

Žraločí samička, kterou místní pojmenovali Pugangi podle názvu pusanského Severního přístavu, byla v kanálu poprvé spatřena 18. září. Od té doby přilákala do města více než 1,6 milionu turistů, napsala Jonhap. Podle agentury AP se jedná o zástupkyni druhu žralok velrybář.

Odborníci po prvních dvou neúspěšných pokusech o osvobození zvířete doufali, že žralok z kanálu vyplave sám. To se ale nestalo. Již dříve s obavami konstatovali, že se žralok během svého měsíčního pobytu ve městě nekrmil, informovala AP. Rovněž upozorňovali, že snižující se teplota vody v kanálech by mohla mít negativní dopad na zdraví zvířete.

Související

Tým, který ve sředu žraloka úspěšně vyvedl z kanálu, sestával ze zástupců města a pobřežní hlídky, informovala Jonhap. Při navádění žraloka použili síť připevněnou k plovoucí plošině. Zvíře také postrkovali pomocí vesel, popsala AP.

Záchranná operace podle Jonhap začala v deset hodin ráno tamního času. V šest hodin odpoledne pak byla Pugangi spatřena ve vodách mimo kanál nedaleko mola. Přestože se zvíře již nenachází v kanále, Jonhap upozorňuje, že tyto vody nejsou považovány za otevřené moře.

Reklama
Reklama

Žraloci nejsou ve vodách Jižní Koreje ničím neznámým. Institut pro rybolov zaznamenal v první polovině letošního roku u východního pobřeží 46 velkých žraloků, což je téměř čtyřikrát více než o rok dříve. Tento nárůst institut přisuzuje teplejším mořím a většímu množství ryb, jimiž se žraloci krmí.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Greek students protest over education conditions, cost of living
Greek students protest over education conditions, cost of living
Greek students protest over education conditions, cost of living

„Od Řecka po Francii chceme veřejné a bezplatné školství,“ znělo na protestech v Řecku

Desítky tisíc studentů a učitelů po celém Řecku ve středu demonstrovaly za lepší podmínky ve školství. Požadovaly více peněz a méně přeplněné třídy a vyjádřily také solidaritu s podobnými protesty jinde v Evropě. Někteří učitelé základních škol a také lékaři stávkovali na protest proti nízkým mzdám a nedostatku personálu, informovala agentura Reuters.

32. kongres ODS, Martin Kupka
32. kongres ODS, Martin Kupka
32. kongres ODS, Martin Kupka

„Vláda je jako alkoholik,“ řekl Kupka. ODS hledá úspory a chce prolomit daňové tabu

Ve sněmovně začal boj o státní rozpočet pro rok 2027. Ten, který navrhuje vládní většina, počítá s tím, že by stát příští rok hospodařil se „sekerou“ 386 miliard korun. S tím jsou nespokojeni všichni – představitelé vlády i opozice. ODS představila sérii opatření, která by měla deficit snížit asi o 100 miliard. A v rámci toho by strana prolomila i jedno tabu – uvalení spotřební daně na tiché víno.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Nečekaná scéna ze hřbitova. Vojenskou kapelu zaskočil pád ruské stíhačky

V ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi Polsko a Litvu, havaroval při cvičném letu stíhací letoun Suchoj Su-30, uvedlo ve středu ministerstvo obrany v Moskvě podle agentur. Stroj nenesl žádné zbraně, spadl v neobydlené oblasti, posádka se katapultovala a přežila, uvedl dále resort obrany. Možné příčiny havárie nesdělil.

Reklama
US President Donald Trump and Vice President JD Vance make an announcement in the Oval Office of the White House in Washington
US President Donald Trump and Vice President JD Vance make an announcement in the Oval Office of the White House in Washington
US President Donald Trump and Vice President JD Vance make an announcement in the Oval Office of the White House in Washington

Trump přišel s bizarním vysvětlením ruského fiaska na Ukrajině. Ukázal na viníka

Americký prezident Donald Trump přišel s neobvyklým vysvětlením, proč ruská armáda na začátku invaze v roce 2022 nedobyla Kyjev. Podle něj Moskvu připravil o téměř jisté vítězství jediný generál, který špatně odbočil a nechal tanky uvíznout v blátě. Trump zároveň znovu vyzval Volodymyra Zelenského, aby uzavřel dohodu s Moskvou. Pokud tak neučiní, dopadne to podle něj „velmi špatně“.

Reklama
Reklama
Reklama