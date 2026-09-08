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Zahraničí

Po louverské loupeži další úder. Z muzea Renoira ve Francii zmizela díla za 218 milionů

ČTK
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Z muzea Pierra-Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer na jihovýchodě Francie byla ukradena nejméně čtyři díla. Bezpečnostní kamery v noci na úterý zachytily dva zloděje, kteří jedno z děl na útěku nechali na místě. Starosta města odhadl hodnotu artefaktů na devět milionů eur (asi 218 milionů korun).

Muzeum Pierra-Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer.
Muzeum Pierra-Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer.Foto: Wikimedia Commons
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Muzeum, které se nachází v místě posledního bydliště impresionistického malíře, uchovává poměrně malou sbírku s asi deseti originálními Renoirovými obrazy, zhruba 40 sochami a také umělcovým nábytkem, osobními věcmi, fotografiemi a archivy.

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Dvojice zlodějů podle záznamů kamer vyřezávala obrazy z rámů, dokud se v 5:48 ráno nespustil bezpečnostní alarm, uvedl deník Le Figaro.

Mužům se podařilo s obrazy uniknout před příjezdem policie. Podle prvních zpráv se zloději do muzea dostali rozbitím prosklených dveří. Vyšetřovatelé našli v zahradě muzea dvě tašky na zip, které by mohly zlodějům patřit. Vyšetřování vede policejní oddělení pro boj s organizovaným zločinem a specializovanou delikvencí (DCOS).

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