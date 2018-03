Organizátoři zrušili po jmenování nové vlády páteční demonstraci v Bratislavě

Dnes pán prezident Kiska vymenoval novú vládu. Preto sme sa rozhodli, že v piatok sa v Bratislave zhromaždenie „Za slušné Slovensko“ neuskutoční. Od začiatku sme reprezentovali občiansky hlas a sme hrdí na to, čo občianský hlas dosiahol. Teraz sme sa dostali do bodu, kedy vidíme, že nasledujúce kroky spoločnosť delia a z občianskej pozície vieme povedať, že sú kroky, ktoré sa majú diať na ulici, a kroky ktoré sa majú diať v parlamente. Sú okamihy, ktoré nie sú jednoduché, ale aj o tomto je sloboda, zodpovednosť a slušnosť. Slušní občania rešpektujú Ústavu. My nikam neodchádzame, budeme pozorne sledovať systémové zmeny, ku ktorým sa nová vláda prihlásila a o ktorých hovorí, že je pripravená ihneď ich realizovať. To, čo vládna strana spravila doteraz, je aboslútnym minimom. Dnešok preto nie je bodkou, ale dvojbodkou. Preto zakladáme občiansku platformu „Za slušné Slovensko“, ktorej cieľom je podporovať občiansku angažovanosť a spájať ľudí za spravodlivého a slušné Slovensko.