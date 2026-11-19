Na Krymském mostě byl po dalším ukrajinském útoku přerušen provoz vlaků, oznámilo ve čtvrtek podle ruské služby BBC ministerstvo dopravy v Moskvě. Kyjev aktuální úder potvrdil. Ukrajina na most, který přes Kerčský průliv spojuje ruskou pevninu s Krymem, zaútočila již v úterý a vážně ho poškodila. Po úterním úderu na něm byla zastavena automobilová doprava.
O útoku na most v noci na čtvrtek nejdříve informoval šéf úřadů na Rusy okupovaném Krymu Sergej Aksjonov. „Všechny příslušné složky jsou na místě,“ napsal na Telegramu. Ministerstvo dopravy v Moskvě později uvedlo, že provoz vlaků po Krymském mostě je „dočasně přerušen“ a že odborníci vyhodnocují škody. Žádní zranění hlášeni nejsou.
„Ukrajinské ozbrojené síly blahopřejí lisabonskému Mostu Vasca da Gamy k titulu nejdelšího mostu v Evropě!“, uvedl ukrajinský generální štáb na svém účtu na Telegramu. Jde o narážku na to, že se svými 19 kilometry byl dosud nejdelším evropským mostem ten přes Kerčský průliv.
Ukrajina zaútočila na důležitou dopravní stavbu již několikrát, naposledy v noci na úterý a předtím i v pondělí. Po úterním raketovém útoku se zřítila do moře jedna ze silničních částí mostu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byl útok výsledkem několikatýdenní operace a odvetou za opakované ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu.
Některé části Krymského mostu by mohly být znovu uvedeny do provozu za měsíc či dva, se zbytkem uvidíme, řekl ruské státní agentuře TASS místopředseda ruské vlády Marat Chusnullin. Pro Ukrajinu je Krymský most symbolem ruské protiprávní anexe Krymského poloostrova a označuje ho za nelegální stavbu.
Nejnovější útok přišel jen několik hodin před čtvrtečním setkáním ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho protějšky z USA a Číny Donaldem Trumpem a Si Ťin-pchingem, s nimiž by měl hovořit mimo jiné právě o téměř pět let trvající ruské válce na Ukrajině. Trump v posledních týdnech opět vyzývá k ukončení konfliktu, Moskva však stále neslevila z územních požadavků odmítaných Kyjevem, který se snaží vylepšit vyjednávací pozici například právě údery na ruskou infrastrukturu.
Ukrajina útočí na Krymský most opakovaně od počátku invaze. Jeden z největších úderů přišel už v říjnu 2022, kdy mohutná exploze nákladního vozu naloženého výbušninou způsobila propad vozovky a rozsáhlý požár železničních cisteren. V červenci 2023 poškodil most pomocí dvou dálkově naváděných námořních dronů další útok, k němuž se rovněž přihlásil Kyjev. Rusko se snaží útokům na most předcházet například tím, že posílilo protivzdušnou obranu v okolí a vybudovalo podmořské zábrany proti dronům v podobě sítí i bariér z potopených lodí.