Po 65 letech chystají USA vojenskou popravu. Její průběh bude možné sledovat online

Poprava zastřelením někdejšího armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil, bude přenášena živě. S odvoláním na vyjádření Pentagonu o tom ve čtvrtek večer informovala agentura AP, podle níž jde o překvapivou informaci vzhledem k tomu, že jde o první vojenskou popravu ve Spojených státech za více než 65 let.
Ministr obrany Pete Hegseth už dříve řekl, že poprava má být veřejná. Armáda tento týden oznámila, že Hasana 3. prosince zastřelí popravčí četa na základně Fort Hood, kde sám svůj čin před 17 lety spáchal.
Hegseth ve středu v konzervativní televizi Real America's Voice News řekl, že lidé budou mít možnost popravu sledovat a že bude veřejná. Pentagon pak upřesnil, že půjde o živý online přenos, další podrobnosti, včetně vysílací platformy, hodlá sdělit později.
Vojenské popravy jsou v USA výjimečné a podle amerického vojenského práva nelze rozsudek vykonat, pokud ho nepotvrdí prezident. Donald Trump tak učinil začátkem týdne právě na Hegsethovo doporučení.
První vojenská poprava za 65 let
Pokud popravčí četa Hasana zastřelí, bude to první vojenská poprava od roku 1961. Tehdy byl popraven americký voják John Bennett, který byl oběšen poté, co byl odsouzen za znásilnění a pokus o vraždu 11leté dívky v Rakousku. Popravčí četou byl naposledy za druhé světové války zastřelen americký voják Eddie Slovik, který dezertoval ve Francii, uvádí americká stanice ABC News.
Hegsethovo vyjádření o veřejné povaze popravy, navíc popravy zastřelením, podle AP vyvolává další otázky ohledně výkonu trestu smrti v USA. Tuto debatu přitom v současné době značně rozvířil nezdařený pokus o popravu Christy Pikeové smrtící injekcí v Tennessee.
Hasan se může popravě bránit a podat u civilního soudu návrh na přezkum zákonnosti svého věznění. To by podle odborníků na vojenské právo mohlo popravu výrazně oddálit. Eugene Fidell, který přednáší na právnické fakultě Yaleovy univerzity, uvedl, že by se případ mohl táhnout déle, než činí funkční období současné administrativy. "A kdoví, zda si příští administrativa bude stejně tak libovat v popravách," dodal.
Nidal Hasan, tehdy 36letý vojenský psychiatr z Virginie, sloužil v americké armádě před útokem téměř dvě desetiletí.
Útokem na americké vojenské základně
Dne 5. listopadu 2009 vešel do zdravotnické budovy na základně Fort Hood, kde vojáci podstupovali lékařské prohlídky před nasazením v Afghánistánu. Podle svědků zakřičel „Alláhu akbar“ (arabsky „Bůh je veliký“) a začal střílet z pistole vybavené laserovým zaměřovačem. Na přítomné neozbrojené vojáky vystřelil celkem 146krát.
Zabil 12 vojáků a jednoho civilního zaměstnance ministerstva obrany, dalších 32 lidí zranil. Při následné přestřelce s policií utrpěl zranění, po němž ochrnul od hrudníku dolů. Od té doby je upoután na invalidním vozíku.
Hasan později tvrdil, že se snažil zabránit vojákům v cestě do Afghánistánu, kde by podle něj zabíjeli jeho muslimské souvěrce.
Během vojenského soudu v roce 2013 dále uvedl, že věřil, že chrání muslimy v Afghánistánu. Při procesu se téměř vůbec nesnažil hájit. Porotcům řekl, že byl střelcem, a označil se za vojáka, který „přeběhl na druhou stranu“, uvádí agentura AP.
Střelba z 5. listopadu 2009 byla nejsmrtelnějším útokem proti americké vojenské základně, k němuž došlo mimo bojové operace. Výbor amerického Senátu pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti ve své zprávě z roku 2011 uvedl, že šlo o nejhorší teroristický útok na území Spojených států od útoků z 11. září 2001.
Hasan sice může zažádat o odklad popravy, vzhledem k jeho chování u soudu o to ale možná ani nestojí, píše AP. Když odmítl obhájce a u soudu se hájil se sám, před porotou prohlásil, že je střelcem. Následující tři týdny neřekl téměř nic, což přesvědčilo jeho soudem ustanovené náhradní obhájce, že jeho jediným cílem bylo dosáhnout trestu smrti.
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