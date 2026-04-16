Po 44 letech dopaden: Francie převzala podezřelého z útoku na židovskou restauraci

Francouzské úřady převzaly muže podezřelého z podílu na útoku na židovskou restauraci v pařížské čtvrti Marais z roku 1982, při němž zahynulo šest lidí. Palestinské úřady ho ve čtvrtek vydaly do Francie, kde byl následně zadržen. S odvoláním na francouzskou protiteroristickou prokuraturu o tom informovala agentura AFP.
Palestinec Mahmúd Chádir Abid byl po příletu na vojenskou leteckou základnu Villacoublay u Paříže zadržen na základě mezinárodního zatykače. Palestinské úřady ho zadržely již 17. září 2025.
Vydání podezřelého přichází zhruba dva měsíce poté, co francouzský kasační soud potvrdil, že se v této kauze má konat soudní proces. Útok z 9. srpna 1982 v ulici Rue des Rosiers v pařížské čtvrti Marais si vyžádal šest mrtvých a 22 zraněných poté, co útočníci hodili granát do restaurace Jo Goldenberg a následně zahájili střelbu.
Útok francouzské úřady připsaly teroristické skupině Fatah vedené abú Nidálem, která se odštěpila od Organizace pro osvobození Palestiny (OOP).
Advokát dvou poškozených Romain Boulet uvedl, že vydání jednoho podezřelého zvyšuje naději, že budou hlavní obvinění postaveni před soud. Další právní zástupce obětí David Père vyzval k urychlení řízení, protože 44 let od činu považuje za nepřijatelně dlouhou dobu. Naopak obhájce jednoho z dalších podezřelých Romain Ruiz kritizoval vydání s poukazem na absenci formální extradiční dohody mezi Francií a Palestinskou samosprávou.
Šéf Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás již koncem roku 2025 v rozhovoru s deníkem Le Figaro slíbil, že Mahmúda Chádira Abida vydá. Podle něj k tomu přispělo i to, že Francie v září 2025 uznala palestinský stát.
