16. 4. Irena
Po 44 letech dopaden: Francie převzala podezřelého z útoku na židovskou restauraci

ČTK

Francouzské úřady převzaly muže podezřelého z podílu na útoku na židovskou restauraci v pařížské čtvrti Marais z roku 1982, při němž zahynulo šest lidí. Palestinské úřady ho ve čtvrtek vydaly do Francie, kde byl následně zadržen. S odvoláním na francouzskou protiteroristickou prokuraturu o tom informovala agentura AFP.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.Foto: Shutterstock
Palestinec Mahmúd Chádir Abid byl po příletu na vojenskou leteckou základnu Villacoublay u Paříže zadržen na základě mezinárodního zatykače. Palestinské úřady ho zadržely již 17. září 2025.

Vydání podezřelého přichází zhruba dva měsíce poté, co francouzský kasační soud potvrdil, že se v této kauze má konat soudní proces. Útok z 9. srpna 1982 v ulici Rue des Rosiers v pařížské čtvrti Marais si vyžádal šest mrtvých a 22 zraněných poté, co útočníci hodili granát do restaurace Jo Goldenberg a následně zahájili střelbu.

Útok francouzské úřady připsaly teroristické skupině Fatah vedené abú Nidálem, která se odštěpila od Organizace pro osvobození Palestiny (OOP).

Advokát dvou poškozených Romain Boulet uvedl, že vydání jednoho podezřelého zvyšuje naději, že budou hlavní obvinění postaveni před soud. Další právní zástupce obětí David Père vyzval k urychlení řízení, protože 44 let od činu považuje za nepřijatelně dlouhou dobu. Naopak obhájce jednoho z dalších podezřelých Romain Ruiz kritizoval vydání s poukazem na absenci formální extradiční dohody mezi Francií a Palestinskou samosprávou.

Šéf Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás již koncem roku 2025 v rozhovoru s deníkem Le Figaro slíbil, že Mahmúda Chádira Abida vydá. Podle něj k tomu přispělo i to, že Francie v září 2025 uznala palestinský stát.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a generální tajemník NATO Mark Rutte na tiskové konferenci ve Strakově akademii, 16. dubna 2026, Praha.
Premiér Andrej Babiš (ANO) a generální tajemník NATO Mark Rutte na tiskové konferenci ve Strakově akademii, 16. dubna 2026, Praha.
Premiér Andrej Babiš (ANO) a generální tajemník NATO Mark Rutte na tiskové konferenci ve Strakově akademii, 16. dubna 2026, Praha.

„Uděláme vše, abychom závazky plnili.“ Babiš po jednání s NATO mluvil jako vyměněný

Setkání zástupců české vlády s delegací Marka Rutteho, generálního tajemníka Severoatlantické aliance, trvalo jen několik desítek minut. Když potom předstoupili před novináře, premiér Andrej Babiš začal o českých výdajích na obranu mluvit úplně jinak než dřív. Oznámil, že obranný rozpočet je jednou z priorit České republiky stejně jako vybudování větší armády.

brankář Leon Hungerecker, Jakub Flek
brankář Leon Hungerecker, Jakub Flek
brankář Leon Hungerecker, Jakub Flek

Hokejisté na startu přípravy na MS porazili Německo 5:3

Čeští hokejisté zdolali v Karlových Varech v úvodním přípravném utkání před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku Německo 5:3. Dvěma góly k tomu přispěli kapitán Jakub Flek a další útočník David Tomášek, který si připsal i asistenci. V pátek čeká svěřence trenéra Radima Rulíka s Němci odveta. Hrát se bude opět v Mattoni Aréně od 17:00.

