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Zahraničí

Po 11. září lhali o toxickém nebezpečí. Starosta New Yorku přišel s ostrým obviněním

ČTK
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Představitelé New Yorku po útocích z 11. září 2001 věděli, že kvalita vzduchu v místě zřícení Světového obchodního střediska (WTC) je toxická a nebezpečná pro lidské zdraví, a přesto ujišťovali veřejnost o opaku. Ve středu to podle stanice CNN řekl newyorský starosta Zohran Mamdani s odvoláním na více než 170 tisíc dokumentů o kvalitě ovzduší po útocích, které ve středu město poprvé zveřejnilo.

New York City Mayor Mamdani attends press conference on releasing records on Sept. 11 attacks, in New York
Starosta New Yorku Zohran Mamdani se účastní tiskové konference na newyorské radnici, na níž bylo 8. září 2026 zveřejněno více než 170 tisíc stran dříve nezveřejněných dokumentů týkajících se kvality ovzduší po útocích z 11. září. Foto: REUTERS – Jeenah Moon
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„Lidé onemocněli, protože lídři, kterým důvěřovali, jim lhali a tvrdili, že je bezpečné dýchat toxický vzduch,“ řekl Mamdani na tiskové konferenci. Po jeho boku stály rodiny obětí a komik Jon Stewart, dlouhodobý zastánce větší transparentnosti a finanční podpory pro přeživší útoků z 11. září a záchranáře, kteří na místě útoků zasahovali.

Dokumenty podle Mamdaniho svědčí o tom, že azbest byl nalezen "téměř všude" v okolí místa zvaného Ground Zero, kde se věže WTC na Manhattanu zřítily a kde byly provedeny testy ovzduší.

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Newyorský starosta poukázal na to, že v období 25 let od tragédie zahynulo kvůli onemocněním souvisejícím s událostmi 11. září více lidí než kolik jich přišlo o život v samotný den teroristického útoku. Skutečnost, že nemoci spojené s prachem a kouřem z kolapsu takzvaných Dvojčat si vyžádaly více obětí než samotné útoky, podle stanice BBC uvádějí i představitelé zdravotních úřadů.

Podle Národního památníku a muzea 11. září 2001 se do Zdravotního programu Světového obchodního střediska zaregistrovalo nejméně 140.000 lidí pocházejících ze všech 50 amerických států. U 49 tisíc z nich byla diagnostikována rakovina, jejíž souvislost s útoky v New Yorku byla potvrzena. Program poskytuje bezplatnou zdravotní péči lidem s onemocněním spojeným s útoky. Podle Mamdaniho má nárok na pomoc více lidí, než je v programu zaregistrováno, a to včetně těch, kteří bydleli poblíž WTC, ale nebyli o možnosti informováni, nebo těch, kteří žijí mimo New York.

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Členové islamistické organizace Al-Káida 11. září 2001 unesli dopravní letadla a nasměrovali je do věží Světového obchodního střediska na Manhattanu a do Pentagonu nedaleko Washingtonu. Čtvrté letadlo se zřítilo na poli v Pensylvánii poté, co se pasažéři únoscům vzepřeli. Útoky si ten den vyžádaly téměř 3000 obětí.

„Dokumenty ukazují, co město vědělo o toxickém vzduchu v okolí Ground Zero, kdy se to dozvědělo a jak postupovalo, aby omezilo svou právní odpovědnost,“ řekl starosta.

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Mezi zveřejněnými dokumenty jsou podle CNN zprávy o kvalitě ovzduší naměřené na Ground Zero, ale i klíčové vnitřní zprávy, včetně materiálu, který byl poslaný tehdejšímu náměstkovi starosty Robertu Hardingovi. Z něj podle CNN plyne, že představitelé města počítali s tím, že budou čelit tisícům možných žalob v souvislosti s tím, jak byli lidé vystaveni škodlivému ovzduší a neměli při záchranných pracích například odpovídající ochranné vybavení. Dokument rovněž nastiňuje cesty k omezení právní odpovědnosti města.

Středeční krok města New York vyřešil právní spor, v němž asociace 9/11 Health Watch město žalovala o zveřejnění dokumentů. Představitelé města 68 krabic s dokumenty objevili minulý rok. Předtím podle BBC tvrdili, že dokumenty nemají.

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