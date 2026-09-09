Po 11. září lhali o toxickém nebezpečí. Starosta New Yorku přišel s ostrým obviněním

Představitelé New Yorku po útocích z 11. září 2001 věděli, že kvalita vzduchu v místě zřícení Světového obchodního střediska (WTC) je toxická a nebezpečná pro lidské zdraví, a přesto ujišťovali veřejnost o opaku. Ve středu to podle stanice CNN řekl newyorský starosta Zohran Mamdani s odvoláním na více než 170 tisíc dokumentů o kvalitě ovzduší po útocích, které ve středu město poprvé zveřejnilo.
„Lidé onemocněli, protože lídři, kterým důvěřovali, jim lhali a tvrdili, že je bezpečné dýchat toxický vzduch,“ řekl Mamdani na tiskové konferenci. Po jeho boku stály rodiny obětí a komik Jon Stewart, dlouhodobý zastánce větší transparentnosti a finanční podpory pro přeživší útoků z 11. září a záchranáře, kteří na místě útoků zasahovali.
Dokumenty podle Mamdaniho svědčí o tom, že azbest byl nalezen "téměř všude" v okolí místa zvaného Ground Zero, kde se věže WTC na Manhattanu zřítily a kde byly provedeny testy ovzduší.
Newyorský starosta poukázal na to, že v období 25 let od tragédie zahynulo kvůli onemocněním souvisejícím s událostmi 11. září více lidí než kolik jich přišlo o život v samotný den teroristického útoku. Skutečnost, že nemoci spojené s prachem a kouřem z kolapsu takzvaných Dvojčat si vyžádaly více obětí než samotné útoky, podle stanice BBC uvádějí i představitelé zdravotních úřadů.
Podle Národního památníku a muzea 11. září 2001 se do Zdravotního programu Světového obchodního střediska zaregistrovalo nejméně 140.000 lidí pocházejících ze všech 50 amerických států. U 49 tisíc z nich byla diagnostikována rakovina, jejíž souvislost s útoky v New Yorku byla potvrzena. Program poskytuje bezplatnou zdravotní péči lidem s onemocněním spojeným s útoky. Podle Mamdaniho má nárok na pomoc více lidí, než je v programu zaregistrováno, a to včetně těch, kteří bydleli poblíž WTC, ale nebyli o možnosti informováni, nebo těch, kteří žijí mimo New York.
Členové islamistické organizace Al-Káida 11. září 2001 unesli dopravní letadla a nasměrovali je do věží Světového obchodního střediska na Manhattanu a do Pentagonu nedaleko Washingtonu. Čtvrté letadlo se zřítilo na poli v Pensylvánii poté, co se pasažéři únoscům vzepřeli. Útoky si ten den vyžádaly téměř 3000 obětí.
„Dokumenty ukazují, co město vědělo o toxickém vzduchu v okolí Ground Zero, kdy se to dozvědělo a jak postupovalo, aby omezilo svou právní odpovědnost,“ řekl starosta.
Mezi zveřejněnými dokumenty jsou podle CNN zprávy o kvalitě ovzduší naměřené na Ground Zero, ale i klíčové vnitřní zprávy, včetně materiálu, který byl poslaný tehdejšímu náměstkovi starosty Robertu Hardingovi. Z něj podle CNN plyne, že představitelé města počítali s tím, že budou čelit tisícům možných žalob v souvislosti s tím, jak byli lidé vystaveni škodlivému ovzduší a neměli při záchranných pracích například odpovídající ochranné vybavení. Dokument rovněž nastiňuje cesty k omezení právní odpovědnosti města.
Středeční krok města New York vyřešil právní spor, v němž asociace 9/11 Health Watch město žalovala o zveřejnění dokumentů. Představitelé města 68 krabic s dokumenty objevili minulý rok. Předtím podle BBC tvrdili, že dokumenty nemají.
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