Zahraničí

Plné letadlo a opilý pilot. Kanada vyzvala společnost Air India, aby incident prošetřila

ČTK

Kanada požádala indickou leteckou společnost Air India, aby řádně prověřila incident, při němž musel být z kokpitu těsně před startem vyveden pilot pod vlivem alkoholu. S odkazem na svůj zdroj to v pátek uvedla agentura Reuters. Incident se stal 23. prosince, kdy se Boeing 777 s kapacitou až 344 cestujících chystal na letišti ve Vancouveru k odletu do indické metropole Dillí.

Letadlo společnosti Air India. Ilustrační foto.
Letadlo společnosti Air India. Ilustrační foto.Foto: REUTERS
Úřad Transport Canada, který má na starosti regulaci dopravy, incident považuje za velmi vážný. Kanadská policie u pilota provedla dvě dechové zkoušky, které prokázaly, že pilot nebyl způsobilý k výkonu služby. Podle zdroje, který si nepřál být jmenován, protože není oprávněn hovořit s médii, se úřady patrně chystají podniknout kroky k vymáhání práva.

Let Air India kvůli incidentu odstartoval z mezinárodního letiště ve Vancouveru na západě Kanady se zpožděním. Indické aerolinky informovaly, že s letadlem odletěl náhradní pilot. Kanadské úřady podle sdělení letecké společnosti vyjádřily obavy ohledně způsobilosti pilota k výkonu služby, nic bližšího k tomu společnost Air India nedoplnila.

„Pilot byl v rámci vyšetřování odvolán ze služby. Air India dodržuje politiku nulové tolerance vůči jakémukoli porušení platných pravidel a předpisů,“ sdělila indická letecká společnost.

„Do doby, než bude k dispozici výsledek vyšetřování, bude jakékoli potvrzené porušení v souladu s firemní politikou podrobeno přísným disciplinárním opatřením,“ dodal indický dopravce.

Air India je pod intenzivním dohledem od havárie letadla Boeing Dreamliner z loňského června, při které zahynulo 260 lidí. Indický regulační úřad pro letectví naznačil, že aerolinky, které byly do roku 2022 ve vlastnictví státu, se potýkají s více bezpečnostními nedostatky.

Pod drobnohledem jsou i piloti Air India. Tento týden indické Generální ředitelství pro civilní letectví zaslalo čtyřem pilotům Air India varování, v němž upozorňuje na vážné bezpečnostní obavy týkající se dodržování předpisů a rozhodování posádky, napsala agentura Reuters.

Vlastníkem Air India je indická průmyslová skupina Tata Group a singapurská letecká společnost Singapore Airlines.

