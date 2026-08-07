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Zahraničí

Plivou a močí nám do jídla, naříkají Rusové. Musel se vyjádřit i premiér

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás

Na sociálních sítích se začaly masově šířit příspěvky, podle nichž Gruzínci záměrně ponižují a šikanují ruské turisty. Tvrdí například, že jim zaměstnanci restaurací plivou nebo dokonce močí do jídla či že místní průvodci ruské návštěvníky nechávají samotné v horách. Příběhy rychle převzala ruská média a vyvolaly takovou pozornost, že se k nim musel vyjádřit i gruzínský premiér.

Gruzínská kuchyně nabízí mnoho exotických chutí (ilustrační foto).
Gruzínská kuchyně nabízí mnoho exotických chutí (ilustrační foto).Foto: Wikimedia commons/CC BY-SA 4.0 – Vyacheslav Argenberg
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„Tak jsem se rozhodl s něčím podělit. Před pár dny k nám do restaurace v Tbilisi přišli na večeři ruští turisté. Z čisté ‚lásky‘ jsem si dovolil takový malý vtípek – trochu jsem se vymočil do masa na chinkali. Díky velkému množství vývaru se zápach čpavku ztratí. Číšník mi pak ještě vyřídil pochvalu od zákazníka,“ stojí v jednom z příspěvků na sociální síti X z konce července, který se během několika dní rozšířil na ruském internetu.

V dalších příspěvcích se objevila tvrzení, že zaměstnanci restaurací Rusům plivou do jídla nebo že gruzínští průvodci ruské návštěvníky zavádějí do lesů a hor, kde je následně úmyslně opouštějí a nechávají napospas divoké přírodě.

Screenshoty těchto příspěvků následně zveřejnil ruský telegramový kanál Mash, který má přes tři miliony sledujících, a doprovodil je komentářem: „Nedívejte se na to, pokud plánujete navštívit Gruzii.“ Kanál Mash je nicméně podle některých médií, například ruského exilového serveru The Moscow Times, napojený na ruské bezpečnostní složky.

K pohoršení ohledně specifické úpravy gruzínské kuchyně došlo jen pár dní poté, co se na sociální síti Instagram objevil i další populární příspěvek, který debatu o přístupu Gruzínců k ruským turistům neobvykle silně rozvířil.

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Rána pěstí za „govorení“?

Zveřejněné video ukazuje, jak v hotelu v gruzínském regionu Kachetie vtrhl muž do pokoje ruských turistek a jednu z nich udeřil do obličeje. Video na Instagramu rychle nasbíralo kolem dvaceti milionů zhlédnutí. Kamarádka napadené ženy, která záznam zveřejnila, uvedla, že k útoku došlo proto, že turistky mluvily rusky.

Gruzínské ministerstvo vnitra vydalo prohlášení, že muž byl následně zadržen a obviněn z úmyslného lehkého ublížení na zdraví. Podle resortu nicméně fyzickému napadení předcházel incident, při němž „zahraniční turisté“ z balkonu uráželi Gruzínce slavící pod jejich okny svatbu a lili vodu na zvukovou techniku svatebčanů.

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Incident měl ale ještě dohru. V Tbilisi se konalo shromáždění na podporu útočníka. Ten byl nakonec 21. července – tedy dva dny od zadržení – propuštěn na kauci.

Tyto příspěvky o – ať už skutečné, či domnělé – „gruzínské šikaně“ převzala i další ruská média a telegramové kanály a prezentovala je jako důkaz rostoucí rusofobie v Gruzii.

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Příběhy a příspěvky nicméně na sociálních sítích začaly mezitím rezonovat i v Gruzii a vzbudily zájem tamních úřadů.

Chtějí škodit!

Gruzínská Státní bezpečnostní služba (SSSG) uvedla, že jde o falešnou informační kampaň. Zahájila proto vyšetřování pro podezření ze sabotáže. Podle úřadů totiž byly příspěvky šířeny prostřednictvím zahraničně řízených falešných účtů, které měly vytvořit dojem, že ruští turisté čelí v Gruzii nepřátelskému prostředí.

Do celé kauzy se vložil i gruzínský premiér Irakli Kobachidze. Označil ji za útok na ekonomické zájmy země a prohlásil, že cílem kampaně je poškodit gruzínský cestovní ruch.

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„Na sociálních sítích vzniká zcela smyšlený obsah. Neexistující lidé vytvářejí dojem, že v Gruzii panuje vůči ruským turistům nepřátelské prostředí. Má to jediný cíl – sabotáž proti naší zemi,“ uvedl premiér.

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Sabotáž ze zahraničí

Vyšetřovatelé nyní pátrají po organizátorech celé akce i po zdrojích jejího financování. Za sabotáž hrozí v Gruzii až čtyři roky vězení.

Gruzínský server News Georgia pak upozornil i na to, že některé účty, z nichž příspěvky pocházely, vykazují řadu podezřelých znaků. Profily autorů byly registrované v Rusku nebo používaly gruzínská jména napsaná azbukou, přestože Gruzínci běžně používají vlastní písmo. Jiné texty v gruzínštině pak obsahovaly chyby připomínající automatický překlad.

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Napětí mezi Gruzínci a Rusy ale není nic nového. Gruzie dodnes považuje Abcházii a Jižní Osetii, které představují přibližně pětinu jejího území, za oblasti okupované Ruskem po válce z roku 2008. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu navíc v zemi ještě více zesílily protiruské nálady.

Přesto patří Rusové mezi nejpočetnější zahraniční návštěvníky země a cestovní ruch představuje pro gruzínskou ekonomiku jeden z klíčových zdrojů příjmů. 

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