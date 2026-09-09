Přeskočit na obsah
Benative
9. 9. Daniela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Plivl na tureckou vlajku, skončil ve vězení. Britský turista čeká na soud

Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Policie v Turecku zatkla britského turistu Stephena Kerra poblíž resortu v Alanyi kvůli údajnému plivnutí na tureckou vlajku. Osmapadesátiletý Brit se měl pohádat s personálem hotelu, poté se otočil a plivl na vlajku, která visela ve vstupní hale. Hotel, v němž k incidentu došlo, zatím není znám. Informovaly o tom ve středu turecké noviny Sözcü.

Turecká riviéra
Ilustrační foto Alanyie. Foto: Shutterstock – CK Blue Style
Reklama

Zaměstnanci hotelu incident nahlásili policii, která muže zadržela. Podle serveru Türkiye Today byl následně převezen do věznice typu L v Alanyi. Zařízení má kapacitu 791 osob a jeho část je klasifikována jako věznice s vysokou ostrahou. Kerr nyní čelí obvinění z urážky symbolů svrchovanosti státu.

Veřejné znevažování turecké vlajky je v Turecku trestným činem. Podle článku 300 tureckého trestního zákoníku za něj může být uložen trest až tři roky vězení.

Související

Kerr vypovídal na policii za pomoci tlumočníka. Následně byl převezen k soudu v Alanyi. Britské velvyslanectví se k případu zatím nevyjádřilo.

Podobný případ řešili turečtí vyšetřovatelé už loni. V srpnu 2025 zahájili státní zástupci vyšetřování zahraniční turistky, která v Kappadokii zveřejnila video, na němž tančí u tyče s tureckou vlajkou.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Ukrajinský generál se vysmál Putinovi. Poslal mu vzkaz z „dobytého“ města

Ukrajinský generál se vysmál Putinovi. Poslal mu vzkaz z „dobytého“ města | Video: sokolovkereal
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Christopher Hynek v dresu bolívijského Royal Pari
Christopher Hynek v dresu bolívijského Royal Pari
Christopher Hynek v dresu bolívijského Royal Pari

Čech na štaci v Bolívii: Mafie a příliš mnoho alkoholu. Pokyny trenéra? Zahrajte si

Do šesti let vyrůstal v Bolívii, vloni se tam český fotbalista Christopher Hynek na rok vrátil. Na hřišti zažil volnost a s týmem vyhrál jednu ze skupin místní druhé ligy. Zároveň poznal, co Bolivijce dost možná brzdí ve světovém rozletu. O zážitcích z exotiky vyprávěl 23letý obránce, který v mládeži reprezentoval Česko, v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Vuelta a Espana
Vuelta a Espana
Vuelta a Espana

Na Vueltě fascinuje britský debutant. Ovládl už pátou etapu

Britský cyklista Matthew Brennan vyhrál na Vueltě už pátou etapu. Jednadvacetiletý spurtér týmu Visma-Lease a Bike triumfoval v hromadném dojezdu 17. etapy v Seville, kde před dvěma lety dosáhl na své životní vítězství Čech Pavel Bittner.

FILE PHOTO: Migrants cross into the Spanish enclave of Ceuta
FILE PHOTO: Migrants cross into the Spanish enclave of Ceuta
FILE PHOTO: Migrants cross into the Spanish enclave of Ceuta

Evropská komise poskytne Španělsku 115 milionu eur na zvládnutí situace v Ceutě

Evropská komise ve středu rozhodla, že poskytne Španělsku 114,7 milionu eur (2,8 miliardy korun) jako mimořádnou pomoc určenou na zvládnutí situace v exklávě Ceuta, kam 30. července ilegálně vniklo z Maroka asi 72 tisíc až 80 tisíc lidí. Komise o tom informovala ve svém prohlášení. Drtivá většina migrantů se již vrátila, několik tisíc jich ale stále zůstává ve španělské exklávě.

Reklama
Poslanec ANO Denis Doksanský s premiérem Andrejem Babišem (ANO)
Poslanec ANO Denis Doksanský s premiérem Andrejem Babišem (ANO)
Poslanec ANO Denis Doksanský s premiérem Andrejem Babišem (ANO)

Škrty peněz pro soukromé školy. Úspory by drsně zasáhly i byznys Babišova poslance

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) způsobil poprask mezi řediteli soukromých škol. Naznačil miliardové škrty v dotacích privátního vzdělávání. Šéfové škol mu obratem vzkázali, že by takový plán byl pro některé z nich likvidační. Ozval se i Denis Doksanský, poslanec Babišova hnutí ANO a šéf soukromé školy: „Sdělím mu veškeré potřebné informace z praxe,“ řekl Doksanský deníku Aktuálně.cz.

Reklama
Reklama
Reklama