Plivl na tureckou vlajku, skončil ve vězení. Britský turista čeká na soud

Policie v Turecku zatkla britského turistu Stephena Kerra poblíž resortu v Alanyi kvůli údajnému plivnutí na tureckou vlajku. Osmapadesátiletý Brit se měl pohádat s personálem hotelu, poté se otočil a plivl na vlajku, která visela ve vstupní hale. Hotel, v němž k incidentu došlo, zatím není znám. Informovaly o tom ve středu turecké noviny Sözcü.
Zaměstnanci hotelu incident nahlásili policii, která muže zadržela. Podle serveru Türkiye Today byl následně převezen do věznice typu L v Alanyi. Zařízení má kapacitu 791 osob a jeho část je klasifikována jako věznice s vysokou ostrahou. Kerr nyní čelí obvinění z urážky symbolů svrchovanosti státu.
Veřejné znevažování turecké vlajky je v Turecku trestným činem. Podle článku 300 tureckého trestního zákoníku za něj může být uložen trest až tři roky vězení.
Kerr vypovídal na policii za pomoci tlumočníka. Následně byl převezen k soudu v Alanyi. Britské velvyslanectví se k případu zatím nevyjádřilo.
Podobný případ řešili turečtí vyšetřovatelé už loni. V srpnu 2025 zahájili státní zástupci vyšetřování zahraniční turistky, která v Kappadokii zveřejnila video, na němž tančí u tyče s tureckou vlajkou.
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