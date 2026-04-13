„Plive na papeže.“ Trump zkritizoval Lva XIV. a nechal se zobrazit jako Ježíš

Americký prezident Donald Trump v noci na pondělí pokračoval v kritice papeže Lva XIV. na svých sociálních sítích. Zároveň sdílel obrázek, kde se pomocí umělé inteligence stylizuje jako Ježíš Kristus, který léčí nemocné svým dotekem. Trump papeže kritizuje zejména kvůli jeho promírové rétorice, která je v rozporu s válkou USA v Íránu. „Je papežem jen díky mně,“ přisoudil si zásluhy za volbu.
Trump papeže zkritizoval na svém účtu na sociální síti Truth Social a vyzval ho, aby přestal dělat politiku, vzpamatoval se a nepodbízel se radikální levici. Papež byl podle prezidenta minulý rok zvolen jen díky němu a měl by mu proto být vděčný.
„Papež Lev je slabý ohledně kriminality a hrozný v zahraniční politice,“ uvedl Trump. Podle něj Lev XIV. souhlasí s tím, aby Írán měl jaderné zbraně, jelikož nepodpořil jeho válku na Blízkém východě. Takový postoj ovšem papež ani vatikánská diplomacie nikdy nedeklarovali. „V žaludku“ Trumpovi zřejmě leží také papežova kritika jeho útoku na Venezuelu.
„Nechci papeže, který kritizuje prezidenta Spojených států, protože dělá to, kvůli čemu byl zvolen,“ dodal Trump.
Trump tak neváhal a zveřejnil svůj další výtvor z dílny umělé inteligence. Na barvotiskovém výjevu se prezident postavil do pozice Ježíše a zobrazil se v bílé říze s červeným pláštěm, s nadlidskými schopnostmi jako léčitel nemocných. Bílé roucho je v křesťanské tradici barvou světla, nevinnosti, spravedlnosti a vítězství nad hříchem, červená odkazuje na Ježíšovu oběť na kříži, mučednictví a lásku, která jde až za hranice smrti.
„Je to rouhání,“ míní kritici
Vygenerovaný snímek ovšem v silně religiózně založené americké společnosti nesklidil očekávané ovace. „To je rouhání. Je to odsouzeníhodné. Kdyby jen existoval kvalifikovaný vedoucí Úřadu pro víru Bílého domu, a ne kacíř, tak by se to nestalo,“ uvedl například americký křesťan Jon Root na svém účtu X.
„Takže plive na papeže a pak se zobrazuje jako Pán a Spasitel,“ vyjádřil se k obrázku politický komentátor Mario Nawfal na X.
Zájmy Bílého domu a Vatikánu se přitom střetly už dříve. Papež minulý týden v promluvě na velikonoční mši vyzval „ty, kteří mají moc rozpoutat války“, aby zvolili mír. „V tento den oslav se zřekněme veškeré touhy po konfliktu, nadvládě a moci a prosme Pána, aby daroval svůj pokoj světu zmítanému válkami,“ dodal papež. Pro křesťany jsou Velikonoce nejdůležitějším svátkem, při kterém oslavují znovuzrození Krista.
Zatímco Vatikán na Velikonoční pondělí války a agresi znovu odsoudil, Trump ve stejný vyhrožoval na svých sociálních sítích Íránu, aby se vzdal a otevřel Hormuzský průliv, jinak ho budou čekat tvrdé důsledky. „Nebudou mít žádné mosty. Nebudou mít žádné elektrárny. Nebudou mít vůbec nic,“ varoval prezident.
„Lev je papežem díky mně“
V posledním příspěvku na Truth Social si navíc Trump přisoudil zásluhy za zvolení Lva XIV. papežem. Podle něj biskupské konkláve zvolilo Američana, aby mohl úzce jednat právě s Trumpem, a to navzdory tomu, že odhady před volbou Američanům příliš šancí nedávaly, protože jde o světovou velmoc.
„Lev by mi měl být vděčný, protože, jak všichni vědí, jeho zvolení bylo naprostým překvapením. Na žádném seznamu kandidátů na papeže nefiguroval a byl zvolen jen proto, že je Američan. Církev se domnívala, že to bude nejlepší způsob, jak si poradit s prezidentem Donaldem J. Trumpem. Kdybych nebyl v Bílém domě, Lev by nebyl ve Vatikánu,“ přisoudil si zásluhy.
„Bůh válku v Íránu podporuje“
Trump navíc v očích mnoha křesťanů překročil pomyslnou hranici, když prohlásil, že válku v Íránu podle něj „podporuje sám Bůh“. Když se prezidenta, který se často obhajuje křesťanskými hodnotami, na tiskové konferenci v Bílém domě reportéři zeptali, jestli si myslí, že Bůh tuto válku schvaluje, odpověděl: „Ano, protože Bůh je dobrý a chce vidět, že je o lidi postaráno.“ Ježíš přitom v evangeliích od agrese a násilného řešení konfliktu důsledně odrazuje.
Papež Lev XIV. je nicméně odhodlán i nadále hlasitě vystupovat proti válce a bude se snažit prosazovat mír, dialog a takové vzájemné vztahy mezi státy, které povedou ke spravedlivým řešením problémů. „Nechci se s ním pouštět do debaty. Nemyslím si, že evangelické poselství má být zneužíváno tak, jak to někteří lidé dělají,“ řekl Lev XIV. na palubě letadla směřujícího do Alžíru na jeho vůbec nejdelší zahraniční cestu ve funkci.
„V dnešním světě trpí příliš mnoho lidí. Zabíjí se příliš mnoho nevinných lidí. A myslím si, že někdo musí vystoupit a říct, že existuje lepší cesta,“ řekl papež. „Trumpovy vlády se nebojím,“ dodal podle agentury ANSA.
Americký prezident se veřejně hlásí ke křesťanství, i když nikdy nepotvrdil, že by se pravidelně modlil nebo četl Bibli. V nynějším mandátu se už i dříve odvolával na víru, například když tvrdil, že jeho přežití pokusu o atentát mělo vyšší účel.
Lev XIV. je prvním papežem v dějinách katolické církve, který se narodil na území Spojených států. Během svého života však dlouho působil i v Peru a před zvolením do čela katolické církve také několik let ve Vatikánu. Konkláve, tedy shromáždění kardinálů, ho zvolilo papežem loni 8. května po úmrtí papeže Františka.
