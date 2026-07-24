Platformy mohou opět dobrovolně odhalovat zneužívání dětí online, rozhodla EU

Členské státy EU ve čtvrtek finálně schválily nařízení, které poskytovatelům internetových služeb umožní znovu dobrovolně odhalovat a odstraňovat materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí na jejich platformách.
Opatření má dočasný charakter a jeho cílem je chránit děti do doby, než bude dokončen legislativní proces týkající se dlouhodobého právního rámce, informovala Rada EU. Předpis již dříve vyvolal kritiku ochránců soukromí, kteří varovali před nepřiměřenými zásahy do důvěrnosti elektronické komunikace.
Opatření představuje výjimku z pravidel ochrany osobních údajů v oblasti elektronických komunikací. Umožňuje poskytovatelům internetových služeb odhalovat případy sexuálního zneužívání dětí na svých platformách, oznamovat je příslušným orgánům a odstraňovat související materiály.
"Rozhodnutí, které Evropský parlament přijal začátkem tohoto měsíce a které dnes potvrdila Rada EU, umožňuje poskytovatelům internetových služeb obnovit jejich dobrovolné úsilí v boji proti šíření materiálů se sexuálním zneužíváním dětí na internetu," uvedl irský ministr spravedlnosti, vnitra a migrace Jim O'Callaghan, jehož země nyní EU předsedá.
"Je to správný krok a věřím, že stejný smysl pro odpovědnost nás povede i při vyjednávání dlouhodobých pravidel pro odhalování sexuálního zneužívání dětí na internetu. Ochrana dětí musí být naší prvořadou prioritou," dodal.
Evropský parlament na začátku července podpořil pozměněnou verzi výjimky umožňující firmám dobrovolně kontrolovat komunikaci na internetu kvůli ochraně dětí před zneužitím. Pozměňovací návrhy přijaté europoslanci počítají s tím, že z výjimky bude vyřazena šifrovaná komunikace. Tuto verzi nyní finálně odsouhlasily i členské státy EU.
Přechodné opatření bude v příštích dnech zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost tři dny poté. Používat se bude do 3. dubna 2028.
Červencové hlasování rozdělilo i české europoslance. Některým vadil postup, kdy Rada EU již jednou zamítnutý návrh vrátila k druhému čtení, jiní naopak zdůrazňovali, že bez prodloužení výjimky by bylo obecně obtížnější odhalovat sexuální zneužívání dětí na internetu.
"Pokud výjimka neprojde, platformy, které už desítky let používají nástroje ke skenování známého obsahu, přijdou o právní rámec, na jehož základě dnes hlášení zpracovává Europol a členské státy," uvedl ještě před hlasováním europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO). Dodal, že za posledního půl roku bylo díky tomuto systému zadrženo 150 osob podílejících se na trestné činnosti v oblasti zneužívání dětí online.
Mezi kritiky prodloužení výjimky patřili například europoslanci Markéta Gregorová (Piráti) či Ondřej Krutílek (ODS). "Obecně platí, že ochrana dětí na internetu se dá dělat i jinými způsoby než plošným šmírováním, a to bez ohledu na to, jestli je toto šmírování povinné nebo nepovinné, respektive jaké má parametry," řekl Krutílek před hlasováním.
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