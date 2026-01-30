Plánuje předat moc. Je Kadyrov na smrtelné posteli?

Zdravotní stav čečenského vůdce Ramzana Kadyrova se podle ukrajinských i ruských zdrojů dlouhodobě zhoršuje a v Moskvě se už otevřeně řeší otázka jeho nástupnictví. Kreml se obává, že špatně zvládnutý přenos moci by mohl vést k násilí či nové válce v Čečensku – v době, kdy je většina ruských sil vázána konfliktem na Ukrajině.
„Zdravotní stav Ramzana Kadyrova se zhoršil kvůli selhání ledvin, Kreml již diskutuje o potenciálních kandidátech na jeho pozici,“ tvrdí podle webu Ukrinform zdroje z ukrajinských tajných služeb.
Informace o jeho možné smrti a špatném zdravotním stavu se objevují dlouhodobě, podobně jako u ruského prezidenta Vladimira Putina. V případě Kadyrova je ale podle britského historika a odborníka na moderní Rusko Marka Galeottiho de facto potvrzené, že lídr Čečenska je na tom opravdu špatně.
„Zda je na smrtelné posteli, to nevím. Nicméně je jasné, že Rusové a samozřejmě i Čečenci už začínají vážně uvažovat o tom, co se stane, až Kadyrov zemře, nebo prostě jen onemocní tak vážně, že nebude schopen řídit zemi,“ domnívá se historik.
Mluví se o tom, že se připravuje předání moci. „A to bude podle mě pro Moskvu opravdu problematická otázka, protože Kadyrov by chtěl, aby jeho místo převzal jeden z jeho synů. Mám na mysli zejména Adama, který je ale příliš mladý - a nemá autoritu,“ vysvětluje.
Nikdo jiný autoritu nemá
Na druhou stranu ale podle něj výraznou autoritu v regionu nemá ani žádná jiná osobnost. Tím situace v kavkazské republice, která je součástí Ruské federace, přidělává vrásky na čele i elitám v Moskvě.
„Velkou noční můrou pro Moskvu je to, co se stane, pokud bude proces nástupnictví špatně zvládnutý a povede k výbuchu násilí v rámci čečenské elity a v podstatě k nové čečenské občanské válce, zatímco téměř 95 procent ruských pozemních sil je v současné době zapojeno do války na Ukrajině,“ popisuje Galeotti s tím, že ruská armáda nyní nemá kapacitu bojovat ve „třetí čečenské válce“.
„Budou doufat, že se nějak podaří udržet Kadyrova u moci alespoň tak dlouho, aby se vyřešila ukrajinská otázka,“ dodává odborník a přidává jména potenciálních nástupců.
„Jsou tam osobnosti jako Apti Alaudinov, který je šéfem speciálních sil Achmat a který je v Čečensku vnímán jako člověk Moskvy. Pak máte osobnosti jako Magomed Daudov (současný premiér Čečenska - pozn. red.), takzvaný lord, který je jasně typem člověka, kterému Kadyrov důvěřuje, ale kterého by Moskva nechtěla vidět u moci,“ uzavírá Galeotti.
Vláda plná Kadyrovových příbuzných
Excentrický čečenský vůdce je známý tím, že se performativně ukazuje na veřejnosti a na sociálních sítích. K moci se dostal po smrti svého otce, kdy brutálními způsoby, včetně mučení a braní rukojmích, potlačil protimoskevské povstalce a ujal se moci nad Čečenskem, které je součástí Ruska. A získal tím důvěru ruského prezidenta Vladimira Putina.
Na případnou ztrátu vlivu se každopádně devětačtyřicetiletý Kadyrov připravuje, ruská služba BBC loni v červenci vypočítala, že více než 80 Kadyrovových příbuzných zastává vysoké pozice v čečenské vládě.
Počátkem ledna pak jmenoval svého nejstaršího syna, dvacetiletého Achmata, úřadujícím místopředsedou vlády.
Podle ruských exilových novin Novaja Gazeta Evropa se Kadyrovův zdravotní stav od začátku loňského roku znatelně zhoršuje. List již dříve napsal, že prakticky všechen čas tráví v Grozném na klinice Ajmed, kde je pod neustálým lékařským dohledem. Kadyrov své zdravotní problémy nepřímo potvrdil během nedávného živého rozhovoru a prozradil, že si v uplynulém roce vzal čtyři oficiální dovolené.
V průběhu roku se hlava Čečenska objevovala na veřejnosti jen zřídka a fakticky přestala spravovat region, většinu času tráví buď ve své rezidenci, nebo na zmíněné klinice. Podle zdrojů listu Kadyrov také dvakrát absolvoval konzultace s německými lékaři, mimo jiné v listopadu na soukromé klinice v Dubaji. Ty však zřejmě nepřinesly žádné významné zlepšení.
Loni na jaře zmíněný deník Novaja Gazeta Evropa, za nímž stojí novináři včetně Nobelovou cenou oceněného Dmitrije Muratova, informovala, že hlava Čečenské republiky žije již několik let s diagnózou pankreatické nekrózy, při níž intenzivní zánět způsobuje odumření tkáně slinivky břišní. Postihnout ale může i okolní tkáně a orgány. Projevuje se krutou bolestí v nadbřišku, zvracením a šokovým stavem. Jde o vážný, život ohrožující stav.