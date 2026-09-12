Plánoval útok, přijel z Česka. Německo překazilo masakr, jaký Evropa dlouho nezažila

Měl to být masakr, jaký Evropa dlouho nepamatuje. K druhému výročí útoku Hamásu na Izrael, který se odehrál 7. října, chtěli teroristé z palestinského Hamásu simultánně zaútočit na židovské cíle v Berlíně a Vídni. Kalašnikov, třináct pistolí a 700 nábojů už měli připravené. Zatím je obžalováno sedm mužů. Jeden z nich byl zatčen po příjezdu z Česka do Německa.
Cílem se měli stát izraelští diplomaté, židovská komunitní centra a také demonstrace na podporu Izraele. Útoky měly být úzce koordinované. Informuje o tom web Politico.
Jako základna sloužilo Turecko, ale operace byla koordinována také z Libanonu. Zbraně získali teroristé v Dánsku.
Němečtí policisté zasáhli až 1. října 2025, tedy šest dní před plánovanými útoky. Jeden z podezřelých už dokonce natočil video, ve kterém se k útokům přihlašuje. Jménem Brigád Al-Kassám (vojenského křídla Hamásu) hrozil pod vlajkou Hamásu Evropě.
V berlínské čtvrti Moabit vyšetřovatelé zabavili automatickou pušku Zastava, osm pistolí Glock 26 a více než 600 kusů munice. Zastava je jugoslávská verze sovětského kalašnikova.
Stovky těchto zbraní se po konci jugoslávských válek dostaly díky rozsáhlé diaspoře ze zemí bývalé Jugoslávie do Evropy a získaly značnou oblibu hlavně v kriminálních kruzích.
Vyšetřovatelé uvádějí, že skupina provozovala dva odlišné zbraňové kanály. Jeden zásoboval berlínskou skupinu, druhý vídeňskou.
Mezi obviněnými je i tajný agent
Obvinění mají libanonské, egyptské a nizozemské občanství, přičemž všichni byli dlouhodobými operativci s úzkými vazbami na vedení vojenského křídla Hamásu (Brigády Al-Kassám). Jeden z obviněných pracoval jako tajný agent pro německou tajnou službu, ale svému řídícímu důstojníkovi zatajil svou roli při shánění munice.
Jde o posun ve fungování Hamásu v Evropě. Dosud se zaměřoval na získávání finančních prostředků, propagandu a logistiku. Přímé teroristické akce páchal Hamás především v samotném Izraeli.
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