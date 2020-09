Planetu ničíme jako nikdy předtím. Startujeme velký speciál o klimatických změnách

Planeta se v posledních desetiletích otepluje rychlostí, která nemá obdoby. Za uplynulých 140 let se na Zemi zvýšila teplota průměrně o jeden stupeň. Jsou ale oblasti, které se oteplují i dvakrát rychleji. Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, jednoho z nejúčinnějších skleníkových plynů, nezvratně roste. Dnes dosahuje takových hodnot, které na Zemi nebyly za celou existenci lidstva. Podívejte se ve velké grafice, jak se planeta od 19. století až do současnosti zahřívá.

Oteplující se Země