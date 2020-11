V atmosféře je nejvíc CO2 za poslední 4 miliony let. To není sranda, varuje Tolasz

Jasná vědecky ověřená fakta ukazují, že se Země nebezpečně ohřívá a že za to může člověk. "Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře je nyní nejvyšší za poslední minimálně čtyři miliony let," varuje na videu klimatolog Radim Tolasz, který se zapojil do speciálu Planeta v nouzi. Přidejte se i vy pod hashtagem #PALINASKLIMA.

0:43 Klimatolog Radim Tolasz se zapojil do speciálu Planeta v nouzi. | Video: Aktuálně.cz