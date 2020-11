V jakém stavu předáme planetu našim dětem? Zamysleme se nad sebou, apeluje Drábová

Země se neustále ohřívá a my jsme plně zodpovědní za to, v jakém stavu ji předáme dalším generacím, upozorňuje jaderná fyzička Dana Drábová. Jako další osobnost veřejného dění se zapojila do klimatického speciálu Aktuálně.cz Planeta v nouzi. "Zkusme se zamyslet nad svým životním stylem," vyzývá Drábová ve videu. Přidejte se i vy pod hashtagem #PALINASKLIMA.

0:44 Jaderná fyzička Dana Drábová se zapojila do klimatického speciálu Planeta v nouzi. | Video: Aktuálně.cz