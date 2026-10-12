Plán útoku na základnu využívanou USA téměř jistě řídil Írán, řekl britský premiér

Plánovaný zářijový útok na britskou leteckou základnu Fairford využívanou Spojenými státy téměř určitě řídily íránské revoluční gardy, prohlásil v pondělí podle agentur britský premiér Andy Burnham. Britská diplomacie si v pondělí kvůli tomu předvolala íránského velvyslance v zemi.
Britské úřady kvůli incidentu, při němž policie objevila výbušniny v dodávkách poblíž základny, zadržely a později propustily na kauci sedm lidí včetně jednoho íránského občana. Britští činitelé již dříve hovořili o možném zapojení Íránu, což Teherán odmítl.
„Mohu potvrdit, že podle našeho hodnocení byl (pokus o útok) velmi pravděpodobně koordinován v Íránu, téměř jistě řízen íránskými Islámskými revolučními gardami,“ řekl Burnham poslancům britského parlamentu.
Policisté poblíž základny, odkud startovaly americké bombardéry k úderům na Írán, zadrželi 27. září pět mužů ve věku 23 až 25 let kvůli podezření z trestných činů souvisejících s výbušninami a z přípravy teroristického útoku.
Všech pět britských občanů později propustili na kauci a vyšetřují je na svobodě. Propustili i 27letého britsko-íránského občana a 22letého Brita, které zadrželi nezávisle na sobě ve Westminsteru v centrálním Londýně.
Spojené státy po incidentu všechny své bombardéry ze základny stáhly, ministr zahraničí Marco Rubio však uvedl, že jejich přesun s událostí nesouvisí.
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