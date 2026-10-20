Plán Trumpových rozlítil nečekanou zemi. Zbitá policie rozbourala tamní „Národní třídu“

Albánií zmítají už týden násilné protesty. Policie, aby demonstranty připravila o munici, zlikvidovala hlavní třídu Tirany
Albánií už týden zmítají násilné protesty. S policejními obrněnci se podobně jako ve Francii nebo v Itálii střetávají především studenti. Rozbuškou pouličních nepokojů, které si už vyžádaly přes 300 zraněných a „likvidaci“ nejikoničtější hlavní ulice v Tiraně, je další z kontroverzních realitních projektů rodiny amerického prezidenta.
„Pod heslem Albánie není na prodej“ se už několik měsíců sbírala síla na protesty, které v zemi naplno propukly před týdnem a zatím nepolevují. V ulicích se s policií v střetávají především středoškoláci a univerzitní studenti.
Podle úterních informací televize Deutsche Welle už se počet zraněných přehoupnul přes 300. Více než polovina z nich přitom připadá na policisty.
Demonstrující Albánci čelí policejním kordónům s plexisklovými štíty, gumovým střelám a vodním dělům. Na oplátku, jak zachycuje celá řada dramatických videí, maskovaní demonstranti vrhají zápalné lahve a především dlažební kostky.
Nejde o nijak neefektivní strategii. Dokládá to i drastický krok, který agentura Reuters zachytila o víkendu. Policisté v centru Tirany najeli buldozery na výstavní Třídu mučedníků národa lemovanou vládními budovami, na níž se nachází hlavní dějiště protestů a střetů.
Těžkou technikou odstranili veškeré dlažební kostky, bulvár prakticky zdemolovali a připravili tak demonstranty o munici.
„Jsou to defacto zbraně, které mohou, bože chraň, být i smrtící,“ obhajoval následně premiér Edi Rama kontroverzní krok ve video-hovoru pro Reuters, gestikulujíc dlažební kostku.
„Rozbuška z USA“
„Ten hrozný nápad s resortem byl zápalka, která zažehla požár,“ uvedla z ulic Tirany pro britský deník The Guardian jedna z protestujících studentek, Greta. Odkazuje na relativně nedávný záměr Jareda Kushnera, manžela Ivanky Trumpové.
Jde o obří luxusní turistické resorty s kapacitou až deset tisíc pokojů a s vilami, připomíná agentura Reuters. Vyrůst mají mimo jiné na stovkách hektarů chráněné krajinné oblasti Vjosa–Narta. Ta zahrnuje lagunu Narta a poloostrov Zvërnec s cennými mokřady, kde se nacházejí významná stanoviště plameňáků, tuleňů středomořských a mořských želv.
Megalomanského plánu, který počítá i s desítkami výletních lodí, trajektů a obchodním centrem, se, jak píše The Guardian, pevně chytl albánský kabinet premiéra Edi Rama.
Vláda země proto i upravila legislativu, aby realitnímu záměru v chráněné oblasti „umetla cestu.“ Čelí za to ostré kritice i od Evropského parlamentu, který hrozí, že jde o překážku v cestě Albánie do EU
Překážka v cestě do EU
„Požár ale přiživují i další problémy. Opravdu nám záleží na stavu naší demokracie, životních standardech, vzdělání,“ vyjmenovává Greta další požadavky protestujících. Mezi nimi je, po týdnu intenzivního násilí, i rezignace Ediho Rami.
Albánský premiér ale výzvy ke složení funkce opakovaně odmítá. Už dříve navíc uvedl, že pouliční protesty nepředstavují hrozbu pro jeho vládu, ale pro naděje Albánie na vstup do Evropské unie.
„Nejsem to já, kdo je zpochybňován, není to vláda, není to vládní většina ani vítězná strana ve volbách. Je ale zpochybňována cesta, je zpochybňováno poslání. Albánci si musí velmi přesně ujasnit: chtějí tohle, chtějí tamto, nebo chtějí EU?“ prohlásil Rama v nedělním přímém přenosu na facebooku.
Evropská komise nicméně odsoudila násilí v Tiraně i v dalších městech a uvítala závazek úřadů chránit právo lidí na protest. Albánie je spolu s Černou Horou v současnosti v čele skupiny balkánských zemí usilujících o vstup do EU, přičemž Tirana toho chce dosáhnout do konce této dekády.