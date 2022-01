Covid jako chřipka. Španělsko uvažuje o zásadní změně, nakažené by přestalo počítat

Místo počítání nakažených jen odhad podle situace v některých nemocnicích, místo karantén očkovací kampaně a osobní odpovědnost. Španělsko se kvůli omikronu potýká s největším nárůstem počtu nových případů za celou pandemii. A právě tato nakažlivější varianta, která způsobuje patrně mírnější průběh nemoci covid-19, by teď měla zemi přivést k nové strategii. Kopírovat má přístup k běžné chřipce.

"Od pandemie směřujeme k endemické (trvalé) nemoci. Na tuto situaci musíme reagovat novými nástroji," prohlásil španělský premiér Pedro Sánchez v pondělním rozhovoru pro rozhlasovou stanici Cadena SER.

Důvodem je podle něj fakt, že nyní na covid-19 umírá mnohem méně lidí, než tomu bylo v předchozích vlnách. Vrchol té současné, v pořadí už šesté, Sánchez očekává na konci ledna. Potom by měl přijít na řadu plán, o kterém jako první informoval španělský deník El País. Nová strategie přináší zásadní změnu v boji s pandemií.

Nemoc covid-19 by se podle španělských zdravotnických úřadů mohla už brzy zařadit mezi běžná respirační onemocnění. Její šíření by se pak sledovalo podobnou metodou, jakou probíhají třeba průzkumy veřejného mínění: místo počítání každého pozitivního případu nebo testování všech s příznaky by se data sbírala jen od takzvaných "strážců", tedy vybraných nemocnic nebo školních lékařů. Tím by měly být pokryté jak případy s mírným průběhem, které jsou časté u dětí, tak ty závažné.

Na přípravě plánu už rok a půl pracují španělští odborníci spolu se zástupci jednotlivých regionů. Posledních pár týdnů se věcí zabývá i vláda v Madridu. "Hlásicí 'strážné' body musí být vybrány tak, aby byly reprezentativní pro obyvatelstvo sledovaného území. Na základě zkušeností, které už máme se sledováním chřipky, potom budeme schopni určit epidemiologický vývoj," míní Amparo Larrauriová, vedoucí skupiny pro dohled nad chřipkou a dalšími respiračními chorobami z Národního epidemiologického centra, které se na vývoji nové strategie podílí.

Jak by mohla podle španělských předpovědí "covidová chřipka" výhledově vypadat? Přicházela by jen sezonně, tedy v zimě, podobně jako se po dvou až třech letech začala chovat i chřipka španělská, která decimovala evropskou populaci po konci první světové války.

Úřady by zároveň pečlivě sledovaly i to, jak koronavirus dál mutuje (což se děje i běžnému chřipkovému viru), a na základě toho by předvídaly závažnost jednotlivých vln, doporučovaly opatření a motivovaly lidi k očkování. V případě epidemie "běžné chřipky" se v Česku i v minulosti regionálně zavíraly školy. Kromě toho hygienici vyzývali k pečlivé hygieně rukou nebo nemocným radili nechodit mezi lidi.

Odborníci plán kritizují

Kdy přesně by se měla španělská strategie proměnit v konkrétní opatření, zatím vláda nestanovila. Pět španělských regionů už spustilo pilotní projekty ve školách, devět zahájilo spolupráci s nemocnicemi. "Pandemie ještě neskončila," upozorňuje v té souvislosti deník El País.

Španělský plán mezitím zkritizovali někteří zdravotničtí experti. "Máme přijmout jako normální, že každý den umírá 200 lidí?" citoval například server The Local Vicente Martína ze španělské Společnosti ambulantních lékařů. Mrtvých s covidem teď ve Španělsku přibývá několik desítek denně, počet se ale zvyšuje.

Také Catherine Smallwoodová z evropské sekce Světové zdravotnické organizace uvádí, že je příliš brzy na to považovat covid za jednu z běžně se vyskytujících nemocí. To by podle ní předpokládalo šíření viru stabilním tempem a předvídatelně. "To, co vidíme v tuto chvíli v roce 2022, se tomu ani zdaleka neblíží," citovala Smallwoodovou agentura Bloomberg.

Španělsko v posledních týdnech zaznamenává desítky tisíc nově nakažených denně, za uplynulé dva týdny se infikovalo 2724 lidí v přepočtu na sto tisíc obyvatel (v Česku dosáhl stejný ukazatel hodnoty 778). Kompletně naočkováno je 75 procent Španělů a 13 procent dostalo i posilující dávku. V tuzemsku je to 63 procent a přes 27 procent má už tři injekce vakcíny.

Video: Slavme odchod delty a příchod omikronu, míní biochemik Hostomský