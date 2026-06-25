„Plán dálkových sankcí.“ Rusy opět zabolela ukrajinská palba, hoří další cenné cíle

V Krasnodarském kraji na jihu Ruska vypukl požár v ropném skladu poté, co se na něj zřítily trosky ukrajinského dronu. Informovala o tom agentura TASS s odvoláním na místní úřady. Nejedná se o první případ, tentýž ropný sklad byl zasažen také 16. června.
„Po zřícení trosek dronu vypukl požár v ropném skladu Poltavskaja,“ informoval Alexandr Charitonov, šéf Krasnoarmějského okresu ležícího mezi východním pobřežím Azovského moře a Krasnodarem.
Podle předběžných zpráv nebyl nikdo zraněn a hasiči pokračují v likvidaci ohně.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok na sklad Poltavskaja za součást „plánu dálkových sankcí“ a dodal, že ve stejný den ukrajinská armáda zasáhla také dvě rafinerie v Ufě vzdálené 1500 kilometrů od frontové linie.
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Ukrajina v posledních měsících zesílila útoky proti Rusku v reakci na každodenní ruské dronové a raketové údery na svém území. Kyjev opakuje, že ukrajinská armáda se zaměřuje především na vojenské objekty a energetickou infrastrukturu, aby omezila příjmy Moskvy z prodeje fosilních paliv.
Ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace na Telegramu oznámila, že Rusko v noci tentýž den zaútočilo na blíže neurčený průmyslový objekt v Poltavské oblasti ve středovýchodní části země. Dle ukrajinského letectva protivzdušná obrana sestřelila 83 bezpilotních strojů z 90 zaznamenaných.
Na sedmi místech Ukrajiny byly zaznamenány zásahy střely a šesti dronů, na dalších devíti místech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních letounů. Ruské ministerstvo obrany naopak prohlásilo, že během posledních dvou dnů systémy protivzdušné obrany odrážely útok 269 ukrajinských dronů.
Sevastopol, největší město na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym, se ve středu po ukrajinském úderu na elektrickou stanici ocitl z velké části bez elektřiny a s problémy se potýká i nadále.
Ukrajina v posledních týdnech zvýšila útoky proti ruské ropné infrastruktuře a ty podle agentury Reuters narušily 17 procent ruské rafinérské kapacity; výroba nafty v dubnu i květnu klesla o 10 procent.