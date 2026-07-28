Plameny už sežehly "čtyři Paříže", pustoší i okolí Madridu. A blíží se úmorná vedra

Země jihozápadní Evropy ničí jedny z nejrozsáhlejších požárů v dějinách. Požár ve francouzské oblasti Gironde již zpustošil plochu čtyřikrát větší než Paříž a donutil nejméně 220 000 lidí opustit své domovy. Úřady preventivně evakuovaly i tisíce turistů. Stav nouze vyhlásilo sousední Španělsko, kde se plameny blíží i k metropoli Madridu. Do toho všichni v obavách vyhlížejí nová tropická vedra.
Hasiči lesního požáru v jihozápadní Francii sice ještě nemají vyhráno, ale v noci na úterý se jim alespoň podařilo zabránit jeho šíření. Prefektura departementu Gironde ráno oznámila, že spálená plocha zůstává na 42 000 hektarech.
Meteorologové nicméně varují, že teploty teď vystoupají až k 35 stupňům Celsia a ve středu by mohly dosáhnout až ke 40 stupňům. Vysoké teploty navíc bude doprovázet suchý vítr, což by mohlo situaci zhoršit.
Kvůli očekávaným povětrnostním podmínkám úřady v Gironde preventivně evakuují přibližně 4000 turistů z letoviska Lacanau. Informovaly o tom agentury AFP a AP.
"Všechny kempy ve městě, u jezera i u oceánu budou v následujících hodinách evakuovány," uvedla tamní prefektka. Podle agentury AFP jsou turisté přesouváni směrem na sever do obce Carcans, nebo na severozápad do Castelnau-de-Médoc.
Požár v Gironde hoří od minulého týdne. Za tu dobu již shořela plocha čtyřikrát větší než Paříž a donutila nejméně 220 000 lidí opustit své domovy. Přestože se plameny nešíří, úřady stále varují, že doutnající vegetace může vlivem počasí opět vzplanout.
Hasiči proto od rána pokračují ve vytváření protipožárních bariér, které mají zabránit případnému dalšímu šíření. Podle úřadů délka těchto bariér činí již 103 kilometrů.
Kvůli živlu navíc zůstává uzavřen úsek dálnice A63 z Bordeaux ke španělským hranicím a na jih od tohoto města nebudou jezdit vlaky s výjimkou trasy do Toulouse.
Opravdu nepříznivé předpovědi
Španělští hasiči se v úterý ráno jen několik hodin před příchodem nepříznivého jižního větru snažili dostat pod kontrolu ničivé požáry, které zuří nedaleko Madridu. Podle ministra vnitra Fernanda Grande-Marlasky prožívá země kritické hodiny a dnešek je pro boj s požárem rozhodující, uvedla agentura AFP.
Rozsáhlé požáry v okolí hlavního města spálily za posledních několik dní přibližně 77 000 hektarů a bylo kvůli nim evakuováno 63 000 lidí.
"Noc byla poměrně pozitivní, a to díky obrovskému úsilí všech záchranných složek," uvedl ministr vnitra. Již dříve Grande-Marlaska prohlásil, že dnešek, stejně jako předchozí den, bude pro boj s požárem rozhodující. Varoval také, že Španělsko od středy čekají "opravdu nepříznivé předpovědi".
Již kolem úterního poledne se má vítr otočit a nový směr s sebou nese riziko zhoršení situace. "Bude foukat z jihu a vše, co se nepodaří dostat pod kontrolu, by mohlo situaci opět zkomplikovat. Právě proto je tak důležité úsilí, které bude do té doby vynaloženo," zdůraznil v noci na dnešek delegát španělské vlády pro madridský region Francisco Martín Aguirre.
Španělská vláda minulý týden vyhlásila celostátní stav nouze, což umožňuje mobilizovat více prostředků k hašení požárů. Požár v regionu Kastilie-León označila vláda za největší lesní požár v nedávné historii Španělska. AFP popisuje, že tento oheň se spojil s požárem na západě madridského regionu.
Nejkritičtější ohnisko leží severně od přehrady San Juan a přibližně 70 kilometrů západně od Madridu. Ministr vnitra však oznámil, že úsilí hasičů bylo v noci na dnešek v této oblasti mimořádně úspěšné.
Někteří lidé však přišli o všechno, jako například María Angelesová Caňeteová, které shořely oba její kempy. "V noci nespím. Vidět, jak vám podnik postupně hoří v plamenech a nikdo vám nepomůže, je to nejhorší, co vás v životě může potkat," řekla AFP.
Španělský premiér Pedro Sánchez uvedl, že současné požáry nebývalého rozsahu jsou nejvážnějším a nejbolestivějším projevem klimatické krize. "Už to není výjimka, je to pravidlo," varoval a doplnil, že ve Španělsku od začátku roku shořelo více než 170 000 hektarů.
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