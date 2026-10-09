Pivo přijde o reklamu, alkohol o noční prodej. Polsko schválilo nová pravidla

Polští poslanci schválili zákaz nočního prodeje alkoholu. Nové omezení je namířené na večerky a čerpací stanice, netýká se barů či restaurací, informují polská média. V Polsku také bude platit zákaz reklamy na pivo.
Mnohá polská města včetně Varšavy už zákaz prodeje alkoholických nápojů v nočních hodinách zavedla. Náměstkyně ministryně zdravotnictví Katarzyna Kencková podle serveru Business Insider řekla, že cílem nového zákona je předpisy sjednotit.
Takzvaná noční prohibice, jak se omezení v Polsku říká, bude platit od 22:00 do 06:00. Obce ale budou smět zákaz ještě o několik hodin prodloužit.
Poslankyně Joanna Wichová z Levice, která je jednou z autorek zákona, připomněla, že ve městech s noční prohibicí se snížila kriminalita a ubylo policejních zásahů.
V Polsku se v současnosti nesmí objevovat reklama na "tvrdý" alkohol, víno a cider. Reklama a reklamní akce zaměřené na pivo byly povolené, platila pro ně ale omezení. V budoucnu se ovšem zákaz bude vztahovat i na pivo. Jeho prodejci nebudou smět pořádat veřejné degustace, rozdávat lidem reklamní předměty s logy jednotlivých značek nebo nabízet množstevní slevy.
Polská lidová strana (PSL), která tradičně zastupuje zemědělce, prosadila výjimku ze zákazu reklamy pro víno. Vinaři budou smět pořádat bezplatné i placené degustace, budou však muset návštěvníky upozornit na škodlivost konzumace alkoholu. Svá vína budou také moci prodávat přes internet, podmínkou ale je, že si je zákazníci budou vyzvedávat v obchodě, aby bylo možné ověřit, že jim bylo 18 let.
O zákonu bude ještě rozhodovat Senát. Aby vstoupil v platnost, musí ho také podepsat prezident.
Podle údajů z loňska si zákazníci v Polsku nejčastěji kupují pivo, které s velkým odstupem následuje vodka a víno.
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