Pirátka se tvrdě opřela do Babišovy vlády. Vadí jí šmírování i známý zpěvák

Návrh Evropské unie na plošné skenování soukromých zpráv, známý jako Chat Control, představuje podle europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti) zásadní hrozbu pro soukromí občanů. V podcastu Evropa v souvislostech upozornila, že ochrana dětí před sexuálním zneužíváním se nesmí stát záminkou k masovému šmírování.
Legislativa Chat Control rozděluje evropské instituce. Zatímco členské státy chtějí zachovat skenování zpráv na WhatsAppu či Messengeru, Evropský parlament to odmítá.
Gregorová varuje před dopady na běžné uživatele i možným zneužitím dat. Podle ní plošná kontrola nevede k efektivnímu chytání zločinců.
„Skutečné predátory podchytíte primárně tím, že vytvoříte systém důvěry, ne plošného šmírování,“ vysvětluje europoslankyně v rozhovoru.
Místo plošného sledování proto prosazuje podporu policie a zavedení takzvaných důvěryhodných „nahlašovatelů“ z řad učitelů či neziskových organizací.
Policie by tak mohla zasahovat na základě cílených podnětů a soudních povolení, nikoli na základě plošných algoritmů.
V souvislosti s prevencí poukázala také na celospolečenský přístup k tzv. groomingu. A za sebe uvedla i tuzemský příklad. „Bohuš Matuš byl v kontaktu se svou současnou manželkou od jejích čtrnácti let. Z jakékoliv definice groomingu v mezinárodním prostředí ji groomoval,“ tvrdí Gregorová.
Grooming
Tzv. dětský grooming je označení pro chování jedinců nebo skupin, kteří navazují důvěrné vztahy s oběťmi, zejména dětmi či mladistvými, s cílem sexuálního nebo jiného zneužití. Jedná se o záměrný a složitý proces, kterým se pachatelé v tajnosti snaží oběť za nějakým účelem postupně zmanipulovat.
Zdroj: Wikipedie
Gregorová rovněž kritizovala postoj české vlády, která dočasnou výjimku pro skenování v Radě EU podpořila, zatímco její europoslanci hlasovali proti. „Tohle je za mě jako dost nepřijatelné pokrytectví,“ dodala Gregorová s nadějí, že vláda v budoucnu Chat Control na Radě EU nepodpoří.