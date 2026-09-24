Piloti se katapultovali z hořícího Hawku. Na stejných strojích létají i slavní Red Arrows

Dva britští piloti ve středu unikli z havarovaného cvičného letounu Hawk díky vystřelovacím sedačkám. Stroj se zřítil poblíž velšského ostrova Anglesey, oba letci se stihli katapultovat a podle policie utrpěli jen lehká zranění.
BAe Hawk T2 patří k nejznámějším britským cvičným letounům a právě na jeho upravené verzi létá také slavná akrobatická skupina Red Arrows. Letouny slouží k výcviku britských vojenských pilotů, ale také k předvádění jejich schopností při leteckých show po celém světě.
V tomto případě ale místo precizní akrobacie rozhodovaly vteřiny, jak napsala agentura Reuters.
Oba piloti se před pádem stroje katapultovali a bezpečně opustili kokpit. Záběry zachycují jejich nouzové opuštění letounu.
Hawk je vybaven vystřelovacími sedačkami Martin-Baker, jejichž britský výrobce uvádí, že jeho systémy za více než 80 let pomohly zachránit život 7829 pilotům.
Podle svědků měla stíhačka od vzletu problémy a těsně před tím, než ji piloti opustili, začala nezvykle prudce stoupat. Pak se zřítila a vybuchla v obydlené oblasti Pencarnisiog.
„Hned jsem věděl, že má problémy. Už na startu tam byl oranžový plamen a jak zrychlovala, prakticky začala hořet,“ řekl zpravodajskému portálu Wales Live obyvatel blízké obce Pete Bennett.
Se stíhačkou startovali zkušený pilot a jeho kolega v zácviku.
„Letoun byl naveden ve směru, kde podle pilota byl volný prostor, ve snaze vyhnout se zastavěné oblasti či někomu na zemi,“ citovala stanice BBC velitele základny Geze Curieho.
Britské letectvo rozhodlo o dočasném pozastavení letů strojů Hawk až do vyšetření příčin havárie. Týká se i vojenské akrobatické jednotky Red Arrows.
Ministr obrany Wes Streeting vyjádřil na síti X obavy o osud pilotů, kteří však podle policie vyvázli s lehkými zraněními. Požár po několika desítkách minut zlikvidovali hasiči, v lokalitě dočasně nejezdily vlaky.
Příčinu nehody nyní vyšetřuje britské Královské letectvo. Podle policie nebyla při incidentu hlášena žádná další zranění ani větší škody.