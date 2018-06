Pilot British Airways dostal osm měsíců vězení za alkohol. Dal si před letem tři dvojité vodky

před 1 hodinou

Na osm měsíců poslal soud do vězení bývalého pilota společnosti British Airways za to, že před letem požil alkohol. Soudkyně verdikt zdůvodnila tím, že cestující mají právo cítit se bezpečně. Julian Monaghan byl zadržen 18. ledna, když v Londýně připravoval ke startu Boeing 777 na cestu na Mauricius. Jeden z techniků z něj ucítil alkohol a test ukázal, že pilot měl v krvi více než čtyřnásobek povolené hladiny alkoholu. Do letadla už začali nastupovat cestující, když byl Monaghan s pouty na rukou vyveden. Před letem si dal tři dvojité vodky. U British Airways byl zaměstnán 17 let. Po odpykání trestu se chce přestěhovat do Jihoafrické republiky a přeškolit se na práci s bezpilotními letadly.