Pili dešťovou vodu a marně prosili o jídlo. Ukrajinský velitel kvůli skandálu končí

Ukrajinskou armádou otřásly fotografie vyhublých ukrajinských vojáků. Muži měli na frontě celé měsíce přežívat bez dostatku jídla a vody, přestože prosili vedení o dodání zásob. Případ už vedl k odvolání velitele odpovědného za zásobování.
Na skandál uvnitř ukrajinské armády upozornila manželka jednoho z vojáků Anastasija Silčuková, která na sociálních sítích zveřejnila snímky podvyživených vojáků s vystouplými žebry.
Podle příbuzných vojáci strávili osm měsíců obranou malého výběžku na levém břehu řeky Oskol nedaleko města Kupjansk v Charkovské oblasti. Protože se jejich pozice nacházela v bezprostřední blízkosti nepřátelských linií, bylo možné zásobování zajistit pouze pomocí dronů.
„Když kluci dorazili na frontu, vážili přes 80 až 90 kilo. Teď mají kolem padesáti,“ cituje Silčukovou britský deník The Guardian. Vojáci byli podle ní nuceni pít dešťovou vodu a tavit sníh, aby přežili.
„Nejdéle byli bez jídla sedmnáct dní. Přes vysílačku je nikdo neposlouchal, nebo je možná nikdo poslouchat nechtěl. Můj manžel křičel a prosil, že nemají jídlo ani vodu,“ dodala s tím, že problém je mnohem širší a zdaleka se netýká jen tohoto případu.
Další z příbuzných uvedla, že „bojovníci omdlévali hlady“. Jejího otce se podařilo z pozice evakuovat, spousta dalších tam však podle ní zůstala uvězněná.
Vedení už případ řeší
Podle The Guardian již ukrajinský generální štáb oznámil, že velitele odpovědného za zásobování vojáků nahradil, přičemž vojenské velení zahájilo vyšetřování případu. Brigáda připustila logistické problémy způsobené tím, že zásobování bylo možné pouze vzduchem.
„Všechno zajišťují drony. Rusové věnují maximální pozornost dodávkám jídla, munice a paliva. Snaží se zachytit a sestřelit co nejvíce zásilek. Někdy je naše technika zajímá méně než samotná logistika,“ uvedl mluvčí brigády.
Silčuková v pátek uvedla, že situace se od zveřejnění případu zlepšila. „Je tam nový velitel. Volal nám a řekl, že se situace řeší. A opravdu se řeší. Manžel mi napsal, že se právě najedl víc než za posledních osm měsíců dohromady,“ uvedla.
Na ukrajinské frontě se kvůli dominanci dronů stále rozšiřuje takzvaná šedá zóna, která se táhne desítky kilometrů od linie bojů a kde je téměř nemožné dopravit bojujícím jednotkám zásoby munice, jídla a vody. Ukrajina proto stále častěji nasazuje bezpilotní pozemní roboty k přepravě zásob do ohrožených oblastí a k evakuaci raněných.
