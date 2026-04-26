Přeskočit na obsah
Benative
26. 4. Oto
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Pili dešťovou vodu a marně prosili o jídlo. Ukrajinský velitel kvůli skandálu končí

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Ukrajinskou armádou otřásly fotografie vyhublých ukrajinských vojáků. Muži měli na frontě celé měsíce přežívat bez dostatku jídla a vody, přestože prosili vedení o dodání zásob. Případ už vedl k odvolání velitele odpovědného za zásobování.

„Nejdéle byli bez jídla sedmnáct dní. Přes vysílačku je nikdo neposlouchal, nebo je možná nikdo poslouchat nechtěl. Můj manžel křičel a prosil, že nemají jídlo ani vodu," uvedla příbuzná jednoho z vojáků.
„Nejdéle byli bez jídla sedmnáct dní. Přes vysílačku je nikdo neposlouchal, nebo je možná nikdo poslouchat nechtěl. Můj manžel křičel a prosil, že nemají jídlo ani vodu,“ uvedla příbuzná jednoho z vojáků.Foto: i.petrovna_/Threads
Reklama

Na skandál uvnitř ukrajinské armády upozornila manželka jednoho z vojáků Anastasija Silčuková, která na sociálních sítích zveřejnila snímky podvyživených vojáků s vystouplými žebry.

Podle příbuzných vojáci strávili osm měsíců obranou malého výběžku na levém břehu řeky Oskol nedaleko města Kupjansk v Charkovské oblasti. Protože se jejich pozice nacházela v bezprostřední blízkosti nepřátelských linií, bylo možné zásobování zajistit pouze pomocí dronů.

Související

„Když kluci dorazili na frontu, vážili přes 80 až 90 kilo. Teď mají kolem padesáti,“ cituje Silčukovou britský deník The Guardian. Vojáci byli podle ní nuceni pít dešťovou vodu a tavit sníh, aby přežili.

„Nejdéle byli bez jídla sedmnáct dní. Přes vysílačku je nikdo neposlouchal, nebo je možná nikdo poslouchat nechtěl. Můj manžel křičel a prosil, že nemají jídlo ani vodu,“ dodala s tím, že problém je mnohem širší a zdaleka se netýká jen tohoto případu.

Reklama
Reklama

Další z příbuzných uvedla, že „bojovníci omdlévali hlady“. Jejího otce se podařilo z pozice evakuovat, spousta dalších tam však podle ní zůstala uvězněná.

Vedení už případ řeší

Podle The Guardian již ukrajinský generální štáb oznámil, že velitele odpovědného za zásobování vojáků nahradil, přičemž vojenské velení zahájilo vyšetřování případu. Brigáda připustila logistické problémy způsobené tím, že zásobování bylo možné pouze vzduchem.

„Všechno zajišťují drony. Rusové věnují maximální pozornost dodávkám jídla, munice a paliva. Snaží se zachytit a sestřelit co nejvíce zásilek. Někdy je naše technika zajímá méně než samotná logistika,“ uvedl mluvčí brigády.

Související

Silčuková v pátek uvedla, že situace se od zveřejnění případu zlepšila. „Je tam nový velitel. Volal nám a řekl, že se situace řeší. A opravdu se řeší. Manžel mi napsal, že se právě najedl víc než za posledních osm měsíců dohromady,“ uvedla.

Reklama
Reklama

Na ukrajinské frontě se kvůli dominanci dronů stále rozšiřuje takzvaná šedá zóna, která se táhne desítky kilometrů od linie bojů a kde je téměř nemožné dopravit bojujícím jednotkám zásoby munice, jídla a vody. Ukrajina proto stále častěji nasazuje bezpilotní pozemní roboty k přepravě zásob do ohrožených oblastí a k evakuaci raněných.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Premiér Andrej Babiš (ANO) po nedávném jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem uvedl, že vláda udělá vše pro to, aby své závazky vůči NATO splnila.
Premiér Andrej Babiš (ANO) po nedávném jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem uvedl, že vláda udělá vše pro to, aby své závazky vůči NATO splnila.
Premiér Andrej Babiš (ANO) po nedávném jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem uvedl, že vláda udělá vše pro to, aby své závazky vůči NATO splnila.

Česko letos podle hodnocení Severoatlantické aliance nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta HDP. Podle NATO budou obranné výdaje činit 1,78 procenta HDP, řekl v nedělním videu na sociálních sítích premiér Andrej Babiš (ANO). Závazek nesplnila loni ani bývalá vláda Petra Fialy (ODS), protože NATO uznalo obranné výdaje 1,85 procenta HDP, dodal Babiš. Expremiér Fiala to ovšem obratem popřel.

Resort kultury podle ministra Oty Klempíře (za Motoristy) při určování částek 5,74 miliardy korun pro ČT a 2,07 miliardy korun pro ČRo vycházelo z výroční uzávěrky za rok 2024, protože novější údaje nebyly k dispozici.
Resort kultury podle ministra Oty Klempíře (za Motoristy) při určování částek 5,74 miliardy korun pro ČT a 2,07 miliardy korun pro ČRo vycházelo z výroční uzávěrky za rok 2024, protože novější údaje nebyly k dispozici.
Resort kultury podle ministra Oty Klempíře (za Motoristy) při určování částek 5,74 miliardy korun pro ČT a 2,07 miliardy korun pro ČRo vycházelo z výroční uzávěrky za rok 2024, protože novější údaje nebyly k dispozici.

Očekávané úpravy v návrhu zákona o médiích veřejné služby by se dle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) mohly týkat i částek, s nimiž počítá pro rozpočty České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Klempíř to uvedl v Nedělní debatě ČT. Návrh zahrnující zrušení koncesionářských poplatků, který kritizuje opozice i někteří odborníci, je podle něj napsaný dobře, byť v něm očekává úpravy.

Reklama
Bývalý pražský radní za lidovce Jan Wolf v rozhovoru pro Aktuálně.cz na sjezdu KDU-ČSL v dubnu roku 2026
Bývalý pražský radní za lidovce Jan Wolf v rozhovoru pro Aktuálně.cz na sjezdu KDU-ČSL v dubnu roku 2026
Bývalý pražský radní za lidovce Jan Wolf v rozhovoru pro Aktuálně.cz na sjezdu KDU-ČSL v dubnu roku 2026

Jan Wolf patří nepochybně k vůbec nejznámějším lidovcům v hlavním městě, několik let se pohyboval ve vedení Prahy. V poslední době dává najevo nesouhlas se směřováním KDU-ČSL, takže nebylo překvapením, že ho jeden z delegátů víkendového sjezdu navrhl jako protikandidáta favorita voleb na předsedu Jana Grolicha. Aktuálně.cz zajímalo, proč boj vzdal a co říká na nového předsedu.

Reklama
Reklama
Reklama