Petříček řešil s čínským ministrem i lidská práva. Je třeba se jim věnovat, řekl

Ministr zahraničí Tomáš Petříček se v pondělí v Šanghaji sešel se svým čínským protějškem Wangem I. Podle svého plánu otevřel také otázku dodržování lidských práv v Číně.

Petříček uvedl, že s ministrem hovořil o strategickém dialogu. "V příštím roce bychom chtěli uskutečnit zasedání mezivládní komise pro posílení našich bilaterálních vztahů," uvedl český ministr zahraničí.

Ministři podle něj hovořili také o tom, že součástí česko-čínského dialogu musejí být i lidská práva. "ČR jako člen Rady OSN pro lidská práva bude nyní předkládat v rámci pravidelného přehledu své připomínky i v případě Číny," dodal.

Rada by se měla lidskými právy v Číně zabývat v úterý. "ČR bude odesílat své připomínky, do oficiálního odeslání bych nechtěl informovat, co je jejich obsahem," konstatoval Petříček.

Jednání s min. Wangem Yi. Skutečné partnerství mezi státy by se nemělo vyhýbat otevřenému projednávání jakýchkoli témat,včetně lidských práv.Doufám,že Čína přijme konstruktivní postoj k řešení zbývajících otázek,které budou vzneseny při dialogu o lidských právech mezi EU a Čínou. pic.twitter.com/qRFVd9QcFu — Tomáš Petříček (@TPetricek) November 5, 2018

Mezi ministry podle něj panovala shoda, že otázka lidských práv je založena na vzájemném respektu a otevřeném dialogu. "Do budoucna bychom se tomu věnovali," dodal Petříček.

Prezident Miloš Zeman, k jehož delegaci do Šanghaje se Petříček zapojil, otázku lidských práv ve svém dialogu s Čínou opakovaně vynechává. Zeman je jedním z největších zastánců vztahů s Čínou.

U příležitosti své první prezidentské návštěvy v Číně v roce 2014 místní státní televizi CCTV řekl, že nepřijel do Číny, aby poučoval o lidských právech, ale aby se naopak poučil o tom, jak stabilizovat společnost. "Upřesnil bych ten výrok tak, že se máme snažit porozumět, jak Čína stabilizovala svoji společnost," dodal později.

Česko a Čína si budou v příštím roce připomínat 70. výročí od navázání diplomatických vztahů. Petříček by to považoval za dobrý důvod k návštěvě čínského ministra v Praze. "Já ho pozval, abychom se u této příležitosti potkali," uvedl.

