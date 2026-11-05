Ruská chlouba míří do šrotu. Jaderný kolos už nelze opravit, rozhodla komise

Jednu z největších a nejtěžších hladinových bojových lodí na světě čeká vyřazení. Vlajkovou loď ruského Severního loďstva Petr Veliký totiž podle předběžného rozhodnutí nelze opravit a ruský symbol námořní velmoci a projekce síly na velké vzdálenosti pravděpodobně směřuje do šrotu.
Speciální komise předběžně rozhodla, že oprava a modernizace těžkého jaderného raketového křižníku Petr Veliký nejsou účelné.
„Křižník už nelze obnovit. Loď vykazuje určitý stupeň opotřebení,“ řekl Vladimir Malcev, předseda Všeruského hnutí na podporu námořnictva, ruské agentuře TASS s tím, že konečné rozhodnutí bude ještě oznámeno později.
Podle zdroje agentury TASS z ruského vojensko-průmyslového komplexu se původně počítalo s tím, že modernizace Petra Velikého začne ihned po dokončení prací na křižníku Admirál Nachimov.
Naplnění plánu se nepodařilo
Kvůli zpoždění modernizace Nachimova, která se protáhla přinejmenším o osm let oproti původnímu plánu, však Petr Veliký vyčerpal veškerou svou životnost.
Petr Veliký je jednou z největších hladinových válečných lodí na světě. Na délku měří přibližně 250 metrů a jeho výtlak dosahuje zhruba 26 tisíc tun. Díky dvěma jaderným reaktorům může operovat na velké vzdálenosti, aniž by musel pravidelně doplňovat palivo. Jeho výzbroj původně zahrnovala protilodní střely, rozsáhlý systém protivzdušné obrany a zbraně určené k boji proti ponorkám.
Křižníky této třídy vznikaly ještě v Sovětském svazu během studené války. Jejich hlavním úkolem bylo představovat protiváhu americkým letadlovým lodím a jejich úderným skupinám. Petr Veliký se pak stal vlajkovou lodí Severního loďstva a jedním z nejviditelnějších symbolů ruské námořní moci.
Od Venezuely až po Sýrii
Výrazně se připomněl například v listopadu 2008, kdy připlul do Venezuely v době návštěvy tehdejšího ruského prezidenta Dmitrije Medveděva.
Společně s dalšími ruskými plavidly se zúčastnil námořního cvičení s venezuelským námořnictvem. Šlo o demonstraci schopnosti Moskvy vyslat velkou bojovou loď až do Karibiku, tedy do oblasti tradičního amerického vlivu.
O několik měsíců později se zapojil do operací proti somálským pirátům v Adenském zálivu. V roce 2014 se křižník podílel na zabezpečení přepravy syrských chemických zbraní ze země.
O dva roky později doprovázel letadlovou loď Admirál Kuzněcov při nasazení ve Středozemním moři v době ruské vojenské intervence v Sýrii.
Prodražená oprava
Výstavba čtyř křižníků této třídy probíhala v letech 1977 až 1996. Dva z nich, Admirál Ušakov a Admirál Lazarev, už byly vyřazeny ze služby. Petr Veliký měl původně projít modernizací po dokončení prací na sesterské lodi Admirál Nachimov.
Ty se však výrazně protáhly. Původní termín dokončení se nepodařilo dodržet a náklady podle zdroje TASS vzrostly na více než 200 miliard rublů (kolem 53 miliard korun). Loděnice Sevmaš v Severodvinsku může navíc v jednu chvíli modernizovat pouze jeden takový křižník.
Admirál Nachimov se po rozsáhlé modernizaci vrátil loni v létě na moře a prochází zkouškami. Po vyřazení Petra Velikého by měl zůstat jediným aktivním jaderným křižníkem této třídy v ruském námořnictvu.
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