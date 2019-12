Nahlašujte prolhaná média. Německý poslanec Bystroň spustil web pro "pravé" novináře

"Stali jste se novináři, protože vám na srdci ležela pravda? Zaznamenávejte s námi ty nejhorší lži a manipulace redakcí a pošlete nám je anonymně a důvěrně na e-mail," vyzývá nová webová stránka v Německu. Patří tamnímu politikovi českého původu Petru Bystroňovi, který je bavorským poslancem za krajně pravicovou Alternativu pro Německo (AfD).

Web s názvem Mainstream Aussteiger, tedy v překladu "Odpadlíci z mainstreamu", vyzývá německé novináře, aby ohlašovali případy, kdy je jejich redakce nutí psát nepravdivé informace.

Po otevření stránky návštěvníky jako první zaujme kresba zjevně trápícího se píšícího muže s červeno-modrým nápisem "Věř si! Vystup!". Barevná kombinace i zvolené slogany připomínají komunikaci Alternativy pro Německo.

Níže Bystroň oslovuje přímo novináře a vyzývá je, aby svou stížnost poslali na e-mailovou adresu nebo pomocí formuláře na webu. V dolní části stránky se pak objevují odkazy na Project Veritas, americký krajně pravicový investigativní server, který se mimo jiné také snaží zdiskreditovat mainstreamová média.

"Je to součást širší strategie Alternativy pro Německo, aby podlomila důvěryhodnost médií a vzbudila dojem, že v redakcích je na novináře vyvíjen velký nátlak," vysvětluje Kai Arzheimer, německý politolog a odborník na pravicový radikalismus a populismus z Univerzity v Mohuči.

"Už název toho webu naznačuje, že se snaží vysmívat různým programům na potírání radikalizace, které se v Německu snaží dostat pravicové extremisty nebo i islamisty z prostředí, v němž se pohybují," dodává Arzheimer pro Aktuálně.cz. Bystroň tím podle něj utvrzuje své voliče v přesvědčení, že i velká a tradiční média jsou svým způsobem plná radikálů.

"Už jsme tu měli něco podobného, když vznikly stránky, kde školáci mohli nahlašovat své učitele, kteří se podle nich nechovají dost 'neutrálně'," doplňuje.

Potomek emigrantů bojuje proti migraci

Arzheimer však nevěří, že by Bystroňova stránka vyvolala mezi novináři zájem. "Z 95 procent mu přijdou reakce od lidí, kteří si z ní budou dělat legraci nebo které to naštve," je přesvědčený politolog. Celá akce je podle něj blamáž, které se ale už několik dní po zveřejnění podařilo získat pozornost.

Sám Bystroň se ostatně v minulosti věnoval politické komunikaci a založil a vedl vlastní agenturu. Na dotazy deníku Aktuálně.cz, jakou odezvu na web zaznamenal a jak s případnými ohlášeními plánuje naložit, neodpověděl.

Politik, kterého Němci před dvěma lety zvolili do parlamentu za Alternativu pro Německo, pochází původně z Olomouce. Jeho rodina odtud utekla v roce 1986 do Německa, kde požádala o politický azyl. V AfD, jejímž hlavním tématem je boj proti migraci do Německa, se Bystroň stal na několik let předsedou bavorského zemského spolku strany.

Před jeho zvolením do celoněmeckého parlamentu ho po dobu několika měsíců sledovaly bezpečnostní služby. Obávaly se, že jako poslanec by mohl vykazovat protiústavní činnost, zejména kvůli sympatiím s pravicovými extremisty z takzvaného "Identitárního hnutí". Bystroň podle serveru Zeit Online patří k politikům AfD, kteří v poslaneckých kancelářích zaměstnávají podobně smýšlející osoby.

Původně také oznámil, že chce kandidovat do vedení strany. To si nakonec rozmyslel.

Mise: Skončit s merkelismem

Bystroň má blízko k některým českým politikům. Jak popsal server Hlídací pes, dlouhodobě udržuje kontakty s bývalým prezidentem Václavem Klausem, který do Německa pravidelně jezdí přednášet na akce pořádané AfD.

Podle Hlídacího psa navázalo určitou formu spolupráce s AfD a samotným Bystroněm i nové hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího. Server oslovil německé poslance za AfD a většina z těch, kteří odpověděli, odkazovala právě na politika česko-bavorského původu.

Kromě migrace se Bystroň vyjadřuje kriticky také na adresu spolkové kancléřky Angely Merkelové. "Skončit s merkelismem" je heslo, které uvádí na svém oficiálním stranickém profilu v kolonce politické cíle a mise.

S novým webem se nyní pustil i do boje proti médiím, která jsou podle něj příliš levicová. "Stejně jako zdejší politika. Proti tomu by se mělo bojovat," vyjádřil se Bystroň v rozhovoru pro web Philosophia Perennis, který s AfD sympatizuje.

Podle Arzheimera se v Německu už delší dobu zhoršuje prostředí pro novináře. Výzva Petra Bystroně, stejně jako nedávná neonacistická demonstrace v Hannoveru, vyjmenovává konkrétní žurnalisty.

"Někteří redaktoři mohou na vybrané události chodit jen s bodyguardy nebo se domlouvají s kolegy, že na sebe navzájem budou dávat pozor. To už se dá určitě považovat za zhoršené pracovní podmínky," říká Arzheimer.

Podle něj se situace začala měnit s aktivitami německého hnutí Pegida (v překladu Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu). Jeho stoupenci kritizují kancléřku Merkelovou nebo migraci a podle policie někteří z nich na demonstracích hajlují. Provolávají také heslo "lživý tisk", německy Lügenpresse, což je pojem používaný za dob diktatury Adolfa Hitlera.

"Jejich hlavním nepřítelem je kromě imigrantů a uprchlíků i takzvaný establishment, jehož je 'lživý tisk' nedílnou součástí," dodává politolog.

