Pět tisíc každému Američanovi za výhru? Trumpův "dar" by provětral státní kasu

Slib amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vyplatí každému dospělému Američanovi pět tisíc dolarů (skoro 104.300 korun), pokud republikáni vyhrají ve volbách do Kongresu, je pochybný, píše agentura AP. Jeho splnění by zřejmě stálo více než bilion dolarů a vyžadovalo by schválení Kongresem.
Navíc by dále prohloubilo roční rozpočtový deficit země ve výši 1,8 bilionu dolarů a obavy z inflace. Trump slib učinil ve středečním projevu na celonárodním sjezdu Republikánské strany v Dallasu.
"Pokud republikáni vyhrají, vyhrajete s námi a dostanete 5000 dolarů," prohlásil Trump o listopadových volbách. "Bude se to jmenovat Trumpova dividenda," dodal. Vyplacení částky přirovnal k výplatám dividend akcionářům korporacemi a poukázal přitom na "naši obrovskou sílu a ekonomický úspěch".
Viceprezident J.D. Vance se během následující hodiny snažil Trumpovo prohlášení zmírnit. Naznačil, že výplaty dividend by se netýkaly bohatých. Prezidentův plán by se podle něj mohl financovat z výnosů z amerických cel. Navrhovaná částka však dosavadní příjmy z celních opatření výrazně převyšuje, poznamenala AP.
Americký státní dluh mezitím minulý měsíc poprvé přesáhl 40 bilionů dolarů.
Trump si často stěžuje na to, že strana úřadujícího prezidenta skoro vždy přichází o křesla ve volbách do Kongresu, které se konají v polovině funkčního období hlavy státu. Šéf Bílého domu se proto snaží nalézt neobvyklé způsoby, jak tento trend zvrátit, včetně dvoudenního stranického sjezdu, který ve středu odstartoval v Texasu. "Změníme to. Není pro to důvod," řekl Trump.
Ředitel pro politiku ve washingtonském think tanku Committee for a Responsible Federal Budget (Výbor pro odpovědný federální rozpočet) Marc Goldwein uvedl, že Trump nemá pravomoc posílat Američanům peníze bez schválení Kongresu. Společnosti navíc dividendy vyplácejí, když mají přebytek, zatímco USA hospodaří s ročním schodkem ve výši přibližně dvou bilionů dolarů a jejich dluh dosahuje 40 bilionů dolarů, dodal.
"Myšlenka, že zažíváme rozpočtový úspěch, je postavená na hlavu a hraničí s absurditou," řekl Goldwein. "Nemáme žádné přebytky, které bychom mohli rozdávat."
Trumpův slib připomíná loňskou snahu Elona Muska ovlivnit volby do nejvyššího soudu státu Wisconsin. Miliardář tehdy rozdával voličům šeky v hodnotě milionu dolarů ve snaze podpořit konzervativního kandidáta Brada Schimela, který nakonec prohrál. Musk tvrdil, že volby jsou klíčové pro Trumpovu agendu.
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