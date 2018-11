500 krav, tři auta a 10 tisíc dolarů. Na Facebooku vydražili dětskou nevěstu

Přes Facebook se lidé běžně seznamují a komunikují spolu, sociální síť se ale dá zneužít i k barbarským praktikám a dražbě dětských nevěst. Ukázal to případ teprve 16leté dívky z Jižního Súdánu. Lidé z jejího okolí zveřejnili na Facebooku inzerát s fotografií, který nabízel ruku dívky výměnou za co nejvyšší nabídku peněz a majetku. A zájemci o dražbu se skutečně přihlásili.

Facebook si příspěvku nevšiml včas, aby ho dostatečně rychle odstranil. Dívka se tak vdala. Americký server CNN napsal, že otec vdavkami "vydělal" tři auta, 500 kusů dobytka a 10 tisíc dolarů (zhruba 228 tisíc korun).

Sociální síť nyní čelí palbě kritiky za to, že internetové dražbě dětské nevěsty nezabránila. Sama se však hájí, že inzerát stáhla hned, jak si ho její zaměstnanci všimli, a následně deaktivovala účet uživatele, který ho publikoval.

"Neustále vylepšujeme metody k identifikaci obsahu, který porušuje naše zásady. Včetně zdvojnásobení našeho bezpečnostního týmu na více než 30 tisíc lidí a zvýšení investic do technologií," brání se mluvčí Facebooku. "Žádná forma obchodu s lidmi - ať už jde o příspěvky, stránky, inzeráty, nebo skupiny - není na Facebooku dovolena," tvrdí společnost.

Jenže mezi zveřejněním inzerátu 25. října a jeho stažením 9. listopadu uběhlo 15 dní a dívka se mezitím stihla rovnou i provdat za bohatého podnikatele, který podal nejvyšší nabídku. Svatba se uskutečnila 3. listopadu.

Dívka se od té doby skrývá v hlavním městě Džubě, napsala agentura Reuters s odkazem na Tabana Abela, ministra informací jihosúdánského regionu, odkud dnes už mladá manželka pochází.

Jako na trhu s otroky

Podle neziskové organizace Plan International, která bojuje za práva dětí, poslalo dívčině rodině nabídku hned pět mužů, a to včetně vysoko postavených představitelů jihosúdánské vlády. Organizace se proto obrátila přímo na vládu, aby případ prošetřila.

"Dětské svatby jsou vážným porušením lidských práv a formou násilí na dívkách," podotýká organizace.

Podle dat UNICEF se ještě před osmnáctým rokem vdá více než polovina jihosúdánských dívek, přestože je to v zemi nelegální. Praxi pohání zažité zvyky ve společnosti a také chudoba, ze které se snaží rodiny uniknout. Sňatky mají dívky také ochránit před sexuálním násilím a nechtěným těhotenstvím.

I sám ředitel jihosúdánské pobočky Plan International George Otim přiznává, že zasílání finančních nabídek za ruku nevěsty je v jihosúdánské kultuře běžné. Tento případ je však podle něj ještě neúnosnější, protože zneužití moderní technologie připomíná "někdejší trhy s otroky".

"Je k neuvěření, že v dnešní době může být dívka prodána ke sňatku na největší sociální síti světa," okomentoval internetovou dražbu Otim.

Vymýcení dětských sňatků by podle něj vyžadovalo úsilí a změny v samotné kultuře. Krokem správným směrem by mohlo být dohlížení na to, aby dívky chodily do školy, citoval ho server CNN.

Nebezpečný precedent

Podle Suzy Natanové z jihosúdánské neziskové asociace právniček (NAWL) dělá přihazování peněz z dívek "spíš zboží než lidskou bytost".

Internetová dražba by navíc mohla představovat nebezpečný precedent. Podle sdružení NAWL si totiž díky ní rodina dívky přišla na nejvíce peněz za nevěstu, co centrální region Východních jezer pamatuje. Mladé novomanželce, jejíž fotografie v bílých šatech se později objevily na Facebooku, začali lidé přezdívat "nejdražší žena v Jižním Súdánu" nebo také "panna nevěsta".

Bojovníci za lidská práva se nyní hrozí, že by inzerát mohl být inspirací pro mnohé další příbuzné, kteří chtějí prodat dceru, neteř, sestru nebo vnučku. Rodiny by mohly zkusit vyinkasovat skrze moderní technologie více peněz než při obvyklé praxi.

Přestože ze svatby 16leté dívky těžila nejbližší rodina, zřejmě to ale nebyla ona, kdo vložil inzerát na Facebook. "Někteří naši kolegové se dokázali spojit s matkou nevěsty. Nebyla z toho šťastná," řekla Natabová.

Video: Mise jsou intenzivnější než práce v nemocnici, ale vztah k pacientovi je pořád stejný, setkání s tamními šamany byl náraz do zdi, říká Šebek