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Zahraničí

Pět migrantů utonulo v řece na hranici mezi Chorvatskem a Slovinskem

ČTK
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Chorvatská policie z řeky Kupa (slovinsky Kólpa) na hranici se Slovinskem vyzvedla pět utonulých migrantů. Dalších zhruba 20 migrantů se zachránilo, uvedla policie v pátečním prohlášení. Řeka tvoří část hranice mezi oběma unijními státy.

Policie v Chorvatsku. Ilustrační snímek.
Policie v Chorvatsku. Ilustrační snímek.Foto: Wikimedia Commons – Paralacre
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Policie sdělila, že v pátek odpoledne byla přivolána ke skupině migrantů u obce Damalj, která se nachází na chorvatské straně řeky a hranice.

Jeden její příslušník skočil do řeky a pomohl pěti migrantům v obtížích. Dalších pět se však utopilo. Jiných 14 lidí ze stejné skupiny přeplavalo řeku a dostalo se do Slovinska.

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Chorvatsko a Slovinsko leží na takzvané západobalkánské migrační trase, která patří k hlavním trasám pro vstup migrantů do Evropské unie.

Podle statistik unijní migrační agentury Frontex bylo na této trase od ledna do konce srpna zachyceno na 5700 migrantů, což bylo o 28 procent méně než ve stejném období loňského roku.

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