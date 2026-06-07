Pět metrů nad zemí a dvousetkilometrová rychlost. Tenhle dron odříznul Krym

Cena jednoho kusu je 5000 eur, ale škody na ruské straně jdou do milionů. Americký dron Hornet se stal nejefektivnější zbraní ukrajinských sil. Výrobce Perennial Autonomy, který patří bývalému šéfovi Google Ericu Schmidtovi, technické detaily úzkostlivě tají. Rusové však z trosek sestřelených aparátů sestavili kompletní analýzu. Výsledek? Čelí technologické anomálii, kterou nedokážou narušit.
Klíčový trik Schmidtova dronu spočívá v řídicím kanálu protokolu LoRa. Vývojáři ho naprogramovali tak, aby operoval na frekvencích, které masivně využívají ruské armádní vysílačky DMR a šifrované taktické stanice Azart. Pro ruské jednotky radioelektronického boje to znamená šachmat. Pokud se pokusí signál Hornetu přebít širokopásmovým rušením, okamžitě tím totálně paralyzují vlastní rádiovou komunikaci na frontě. Slabý signál dronu se navíc v hustém ruském radiovém provozu dokonale maskuje a běžné detektory jsou proti němu bezmocné.
Výsledkem je chaos v zásobování v dosud bezpečných oblastech okupované Ukrajiny – tzv. pozemním koridoru mezi Ruskem a Krymem. Klíčová silnice mezi Rostovem nad Donu, Mariupolem, Berďanskem, Melitopolem a Krymem se za poslední měsíc stala doslova hřbitovem ruských kamionů. Jako hlavní cíl si Hornety vybírají cisterny s palivem, které se už nyní na Krymu prodává jen na příděl.
Hornet váží patnáct kilogramů a nese až pětikilovou kumulativně-tříštivou nálož. Startuje z pneumatického katapultu a na cíl útočí s chirurgickou přesností. Nepotřebuje permanentní spojení s operátorem. Využívá kombinaci satelitní a inerciálně-optické navigace řízené umělou inteligencí. Dron letí extrémně nízko, často pouhých pět metrů nad zemí, podél zásobovacích tras. Cíl zaměří dvojicí kamer na vzdálenost půl kilometru, uzamkne ho a ve dvousetkilometrové rychlosti do něj udeří. Tradiční rušičky montované na ruských náklaďácích jsou neúčinné. Než posádka hluk motoru vůbec zaregistruje, je po všem.
Ruské analýzy potvrzují špičkovou leteckou konstrukci z armádních komponentů, žádné levné díly z civilních e-shopů. Jedinou reálnou obranou jsou tak ruské interceptory Elka nebo přímý zásah dronu.
Záhadou pro ruské analytiky zůstává akční rádius. Oficiální odhady kalkulovaly s doletem maximálně 140 kilometrů, ukrajinské síly však s Hornety běžně likvidují techniku až 160 kilometrů hluboko za frontovou linií. Možnou odpovědí je trik s balónem.
Pomocí obyčejného malého balónu vynesli Ukrajinci útočný dron do výšky osmi kilometrů, odkud ho vypustili hluboko v týlu nepřítele. Když balón dron v této výšce odhodí, stroj nejprve padá volným pádem, nabere obrovskou kinetickou rychlost zcela zadarmo a teprve poté zapne své motory. V řídkém vzduchu má navíc minimální aerodynamický odpor, takže klouže dopředu s minimální spotřebou. To je důvod, proč si dron uchovává 95 % baterie pro samotný útok a doletí dále.