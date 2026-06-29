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Zahraničí

Pět lidí bylo zabito při střelbě na severu Německa, oznámila policie

ČTK

Pět lidí bylo zabito při střelbě ve městě Stade na severu Německa, podezřelý byl zadržen, oznámila policie podle agentury DPA. Motiv činu je podle policistů zatím neznámý.

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policie, ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Policie na síti X vyzvala lidi, aby se vyhnuli oblasti zásahu.

Jak uvedl deník Bild, zhruba ve 13:45 policie potvrdila, že při střelbě v centru města v Dolním Sasku s 50 000 obyvateli bylo zabito pět lidí. Místo činu se nachází v bezprostřední blízkosti mládežnického centra. Zatím není jasné, zda mezi oběťmi byly děti nebo teenageři.

Důvody krvavého činu nejsou v tuto chvíli zcela jasné, uvedl dále Bild.

Připravujeme podrobnosti…

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