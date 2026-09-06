Pět dní ve "městě hříchu" uteklo jako voda. Tisíce mariňáků se vrací do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln v neděli vyplula z Thajska poté, co tam na pět tisíc námořníků a příslušníků námořní pěchoty strávilo pět dní odpočinkem, píše agentura Reuters.
Plavidlo minulý týden zakotvilo ve východním Thajsku a posádka se vylodila po více než devíti měsících na moři, během kterých čelil Pentagon kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě. Loď byla mimo jiné nasazena u Íránu, s nímž USA od konce února vedou válku. Nyní se vrací do domovského přístavu v San Diegu.
Loď ve středu zakotvila v přístavu Laem Chabang. Pauzu na souši námořníci strávili v turistickém letovisku Pattaya, které je známé rušným nočním životem a pověstí spojenou se sexuální turistikou.
"Chtěli bychom thajskému lidu poděkovat za jejich neuvěřitelnou pohostinnost," uvedl v prohlášení kapitán amerického námořnictva Dan Keeler, velitel letadlové lodi Abraham Lincoln.
Letadlová loď je na moři od 21. listopadu. Nejdříve byla nasazena v Asii a pak vyslána k Íránu, kde se podílela na americké námořní blokádě íránských přístavů a na bojích. Podle amerických zákonodárců délka jejího nepřetržitého nasazení představuje moderní rekord, na moři byla více než 250 dní.
Obavy spojené s dlouhým nasazením letadlové lodi zesílily po zprávách o zhoršujícím se duševním zdraví posádky a nedostatku zásob, včetně potravin a hygienických potřeb. Média informovala o pokusech několika členů posádky skočit přes palubu.
USS Abraham Lincoln u Íránu vystřídala letadlová loď USS George Washington, která ve druhé polovině srpna spolu s doprovodnou skupinou doplula do Arabského moře.
Mohlo by vás také zajímat: Tady končí sranda! Macinka v pasti trollů? Zakuklenec a pistole pod stolem
Jako "čůrání do mraveniště". Politici žasnou nad Macinkovým rozhovorem se zakuklencem
Policisté z ochranné služby podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nemohou za okolnosti, za kterých vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) poskytl rozhovor maskovanému muži. Babiš v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že Macinka pravděpodobně sám vyhodnotil, že policisty při rozhovoru nepotřebuje.
V Berlíně někdo vyrval z kořenů strom k uctění obětí červencového atentátu
Neznámý pachatel v Berlíně vytrhl z kořenů javor, který nechala radnice zasadit v parku Tiergarten k uctění obětí červencového teroristického útoku. Informovala o tom v neděli regionální veřejnoprávní stanice rbb. Už minulý týden někdo zničil i duhovou lavičku, která stála u stromu.
Co kdyby člověk mohl na týdny „vypnout“? Vědci našli v mozku klíč k hibernaci
Zvíře se schoulí do klubíčka, výrazně zpomalí metabolismus a jeho tělesná teplota klesne. Pak v tomto stavu vydrží celé týdny. Vědci nyní udělali důležitý krok k pochopení toho, jak mozek podobný proces spouští. Objevili skupinu neuronů, která rozhoduje o tom, zda se zvíře vydá do hibernace. Dokážeme je jednou napodobit?
Přepíšou dějiny? Německá spolková země volí, favorit přijel k urnám na mopedu
V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se v neděli konají volby. Zhruba 1,7 milionu voličů může až do 18:00 vybírat nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumů vyhraje strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba označila už v roce 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou.
Babišovo rozpočtové Waterloo. Experti na veřejné finance popsali, co vláda zatajila
Nejasnosti okolo toho, jak bude stát v příštím roce utrácet, přibývají. Experti z Národní rozpočtové rady upozornili, že reálný schodek státního rozpočtu je přes 400 miliard korun a navíc nasvítili několik nesrovnalostí, které kabinet Andreje Babiše (ANO) bude muset vysvětlit. Ministryně financí Alena Schillerová radu obvinila, že vydává „politicky zabarvené soudy“.