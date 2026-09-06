Přeskočit na obsah
Benative
6. 9. Boleslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Pět dní ve "městě hříchu" uteklo jako voda. Tisíce mariňáků se vrací do USA

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln v neděli vyplula z Thajska poté, co tam na pět tisíc námořníků a příslušníků námořní pěchoty strávilo pět dní odpočinkem, píše agentura Reuters.

USS Abraham Lincoln docks at Laem Chabang Port in Chonburi province, Thailand
Lidé procházejí kolem LED obrazovky, která vítá americké vojáky z americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln třídy Nimitz, kotvící v přístavu Laem Chabang během zastávky na odpočinek po dlouhém nasazení na Blízkém východě, v Pattayi v Thajsku 3. září 2026.Foto: REUTERS – Chalinee Thirasupa
Reklama

Plavidlo minulý týden zakotvilo ve východním Thajsku a posádka se vylodila po více než devíti měsících na moři, během kterých čelil Pentagon kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě. Loď byla mimo jiné nasazena u Íránu, s nímž USA od konce února vedou válku. Nyní se vrací do domovského přístavu v San Diegu.

Související

Loď ve středu zakotvila v přístavu Laem Chabang. Pauzu na souši námořníci strávili v turistickém letovisku Pattaya, které je známé rušným nočním životem a pověstí spojenou se sexuální turistikou.

"Chtěli bychom thajskému lidu poděkovat za jejich neuvěřitelnou pohostinnost," uvedl v prohlášení kapitán amerického námořnictva Dan Keeler, velitel letadlové lodi Abraham Lincoln.

Letadlová loď je na moři od 21. listopadu. Nejdříve byla nasazena v Asii a pak vyslána k Íránu, kde se podílela na americké námořní blokádě íránských přístavů a na bojích. Podle amerických zákonodárců délka jejího nepřetržitého nasazení představuje moderní rekord, na moři byla více než 250 dní.

Reklama
Reklama

Obavy spojené s dlouhým nasazením letadlové lodi zesílily po zprávách o zhoršujícím se duševním zdraví posádky a nedostatku zásob, včetně potravin a hygienických potřeb. Média informovala o pokusech několika členů posádky skočit přes palubu.

USS Abraham Lincoln u Íránu vystřídala letadlová loď USS George Washington, která ve druhé polovině srpna spolu s doprovodnou skupinou doplula do Arabského moře.

Mohlo by vás také zajímat: Tady končí sranda! Macinka v pasti trollů? Zakuklenec a pistole pod stolem

Tady končí sranda! Macinka v pasti trollů? Zakuklenec a pistole pod stolem | Video: Pavel Štrunc, Matyáš Zrno, Viet Tran
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vědci se stále intenzivněji zabývají otázkou, zda by se dalo výrazné zpomalení metabolismu využít také v medicíně.
Vědci se stále intenzivněji zabývají otázkou, zda by se dalo výrazné zpomalení metabolismu využít také v medicíně.
Vědci se stále intenzivněji zabývají otázkou, zda by se dalo výrazné zpomalení metabolismu využít také v medicíně.

Co kdyby člověk mohl na týdny „vypnout“? Vědci našli v mozku klíč k hibernaci

Zvíře se schoulí do klubíčka, výrazně zpomalí metabolismus a jeho tělesná teplota klesne. Pak v tomto stavu vydrží celé týdny. Vědci nyní udělali důležitý krok k pochopení toho, jak mozek podobný proces spouští. Objevili skupinu neuronů, která rozhoduje o tom, zda se zvíře vydá do hibernace. Dokážeme je jednou napodobit?

Reklama
Schůze vlády, Andrej Babiš, Karel Havlíček
Schůze vlády, Andrej Babiš, Karel Havlíček
Schůze vlády, Andrej Babiš, Karel Havlíček

Babišovo rozpočtové Waterloo. Experti na veřejné finance popsali, co vláda zatajila

Nejasnosti okolo toho, jak bude stát v příštím roce utrácet, přibývají. Experti z Národní rozpočtové rady upozornili, že reálný schodek státního rozpočtu je přes 400 miliard korun a navíc nasvítili několik nesrovnalostí, které kabinet Andreje Babiše (ANO) bude muset vysvětlit. Ministryně financí Alena Schillerová radu obvinila, že vydává „politicky zabarvené soudy“.

Reklama
Reklama
Reklama