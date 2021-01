Luxusní palác patří podnikatelům, tvrdí Putinův mluvčí. Jména ale odmítl prozradit

Palác na černomořském pobřeží, kterým se zabývá nedávné vyšetřování ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, patří podle Kremlu "jednomu nebo vícero" podnikatelům. Novinářům to řekl mluvčí prezidenta Vladimira Putina.

Peskov zároveň odmítl prozradit, kdo podle něj honosnou rezidenci v Gelendžiku vlastní, jelikož by to bylo nekorektní. Informovaly o tom ruské tiskové agentury. Navalnyj při zveřejnění vyšetřovací zprávy minulý týden uvedl, že palác je Putinův.

"Je zřejmé, že majitelem je podnikatel. Skutečně je to velký objekt, v Gelendžiku je dobře znám. A jeden nebo několik (podnikatelů) přímo nebo zprostředkovaně tento objekt vlastní," citovala agentura TASS mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova. Ten dodal, že Kreml "nemá žádné právo prozrazovat jména těchto vlastníků". Dále prohlásil, že nemá informace o tom, zda Putin někdy černomořský palác navštívil. S dotazem ohledně údajné bezletové zóny nad objektem Peskov novináře odkázal na Federální bezpečnostní službu (FSB) a Federální ochrannou službu (FSO). Zároveň je vyzval, aby se věnovali jiným tématům.

Putin v pondělí ve videokonferenci prohlásil, že luxusní rezidenci na pobřeží Černého moře nikdy nevlastnil on ani nikdo z jeho blízkých příbuzných. Řekl, že jsou to drby, jejichž cílem je "vymývat mozky".

Fond boje s korupcí opozičního předáka Navalného zveřejnil 19. ledna výsledky svého vyšetřování, z něhož podle fondu vyplývá, že honosné sídlo v Gelendžiku patří Putinovi. Navalnyj na základě vyšetřování týmu tvrdí, že rezidence stála 100 miliard rublů (přibližně 28 miliard korun) a její výstavbu umožnilo promyšlené korupční schéma v Putinově vnitřním okruhu. Financovali ji podle něj prezidentovi blízcí spojenci jako například šéf ropného koncernu Rosněfť Igor Sečin nebo miliardář Gennadij Timčenko.

Fond boje s korupcí zveřejnil vyšetřování dva dny po návratu Navalného do Ruska po několikaměsíčním pobytu v Německu, kde se zotavoval z otravy látkou novičok. Policie ho po příletu zatkla a soud posléze poslal na 30 dní do vazby, kde čeká na verdikt, zda půjde do vězení za nedodržení pravidel dříve uloženého podmíněného trestu.

Při sobotních protestech na jeho podporu policie použila sílu a podle nevládního portálu OVD-Info zatkla zhruba 3700 lidí ve více než 120 ruských městech. Peskov dnes prohlásil, že někteří demonstranti se chovali agresivně a míra násilí mezi nimi byla "bezprecedentní". K násilí policie vůči účastníkům shromáždění řekl, že ho bylo méně a je vyšetřováno, podotkla agentura Reuters. Některá ruská média se věnují případu ženy z Petrohradu, kterou jeden z policistů kopl do břicha a skončila v nemocnici. Čtyřiapadesátiletá Margarita Judinová se chystá na policistu vznést obvinění, uvedl server The Moscow Times.