Benative
19. 2. Patrik
Zahraničí

Peru má nového prezidenta. Předchozího odvolali po čtyřech měsících vlády

ČTK

Peruánský parlament ve čtvrtek zvolil dočasným prezidentem země právníka Josého Balcázara, informuje agentura AP. Děje se tak po sesazení prezidenta Josého Jerího, který čelí vyšetřování kvůli nepřiznaným schůzkám se dvěma čínskými podnikateli. U moci byl od loňského října. Peru mění hlavu státu dva měsíce před parlamentními a prezidentskými volbami.

Prozatímní prezident Peru José Balcázar.
Foto: REUTERS
Balcázar, 83letý právník a bývalý soudce, se stane osmým prezidentem Peru od roku 2016. Zemi bude řídit až do uvedení svého nástupce do úřadu 28. července, po prezidentských volbách 12. dubna.

„Budu bránit suverenitu národa, fyzickou a morální integritu republiky a nezávislost jejích demokratických institucí,“ uvedl nový prozatímní prezident Peru při složení přísahy.

Balcázarův předchůdce Jerí se do čela země se dostal jako předseda parlamentu loni v říjnu po odvolání tehdejší prezidentky Diny Boluarteové. Ta byla dříve viceprezidentkou prezidenta Pedra Castilla, kterého parlament sesadil v roce 2022.

K odvolání prezidenta stačí podpora většiny přítomných členů jednokomorového Kongresu, který tvoří 130 zákonodárců. Pro odvolání Jerího v úterý hlasovalo 75 poslanců, proti 24, tři se zdrželi. Jerí tak přišel o funkci předsedy Kongresu, díky které byl současně i prezidentem.

V Peru se uskuteční prezidentské a parlamentní volby 12. dubna. Nové volební období, kdy se ujmou moci nový prezident a noví zákonodárci, však začíná až na konci července.

