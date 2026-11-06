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Zahraničí

Personální šéfka Bílého domu končí, sdělil Trump. V pondělí ji nahradí její zástupce

ČTK,Zahraničí
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Ve funkci personální šéfky Bílého domu končí Susie Wilesová, v pondělí ji nahradí její dosavadní zástupce Stephen Miller. Na své sociální síti Truth Social to v pátek oznámil americký prezident Donald Trump, který Wilesové poděkoval s tím, že odvedla skvělou práci.

Trump
Personální šéfka Bílého domu Susie Wilesová vítá mladé účastníky kampaně ve sportovním a zábavním centru McMorran Place v Port Huron v Michiganu (neděle, 25. října 2026).Foto: ČTK – Julia Demaree Nikhinson
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Změna přichází krátce po porážce republikánů v úterních volbách, píše agentura AP, která připomněla, že Miller je strůjcem Trumpovy protiimigrační politiky.

Trump v příspěvku bez dalších podrobností uvedl, že Wilesová bude nyní pracovat pro jeho politický tým. Wilesová krátce po oznámení změny na síti X uvedla, že službu prezidentu Trumpovi v Bílém domě považuje za největší čest v životě. „Moje role se může změnit, moje oddanost prezidentovi a poslání se nezmění nikdy,“ napsala. Podle zdrojů AP Wilesová ve čtvrtek večer předložila Trumpovi svou rezignaci.

Trump Halloween
Zástupce šéfa kanceláře Bílého domu pro politiku Stephen Miller a jeho manželka Katie na halloweenské akci na jižním trávníku Bílého domu (čtvrtek 29. října 2026, Washington).Foto: ČTK – Mark Schiefelbein

Trumpův krok je první významnou personální změnou po volbách a následuje poté, co prezident vyjádřil rozhořčení nad strategií, která vedla k výrazné ztrátě republikánských většin ve Sněmovně reprezentantů a Senátu, sdělily stanici CNN zdroje obeznámené se záležitostí.

Podle AP krok naznačuje, že Trump nehodlá být po prohraných volbách, které zajistí demokratům kontrolu nad oběma komorami Kongresu, smířlivý. Miller, který je zarputilým Trumpovým stoupencem, má hluboké a komplexní znalosti výkonné moci prezidenta i fungování federální vlády, což podle AP může vést k možné vlně exekutivních opatření v posledních dvou letech Trumpovy vlády.

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Miller je jedním z nejbližších a nejdéle sloužících Trumpových poradců, v jeho kampani před prezidentskými volbami v roce 2016 mu psal projevy. Miller je v současnosti také prezidentovým poradcem pro vnitřní bezpečnost a sehrál klíčovou roli v protiimigrační kampani Trumpovy administrativy, včetně zásahů maskovaných federálních agentů či deportací zadržených migrantů do třetích zemí.

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Proti pátečnímu výběru Millera do funkce se již začaly ozývat kritické hlasy. Vůdce demokratů ve Sněmovně reprezentantů Chuck Schumer na síti X uvedl, že Trump se z volební porážky, kterou označil za historickou, vůbec nepoučil. „Stephen Miller je strůjcem těch nejkrutějších a nejnelidštějších opatření této administrativy. Trump si nemohl vybrat hůře,“ napsal Schumer s tím, že demokraté v obou komorách budou proti jeho krokům bojovat.

„Jen několik dní poté, co Američané odmítli jeho zkorumpované a zákona nedbající prezidentství, Donald Trump si dál prosazuje své,“ cituje AP demokrata Roberta Garciu, který se má ve Sněmovně reprezentantů stát předsedou vlivného výboru pro dohled. „Stephen Miller je strůjcem protiústavních razií Úřadu pro imigraci a cla (ICE), které terorizují naše komunity a při nichž jsou unášeni a zabíjeni američtí občané a rodiny přistěhovalců,“ uvedl Garcia. „Miller by si měl sehnat právníka,“ dodal.

„Trumpovo jmenování Stephena Millera personálním šéfem je velkým zdviženým prostředníkem směrem ke všem voličům, kteří přišli k volbám a žádali změnu oproti korupci a bezcitnosti posledních dvou let,“ uvedla demokratická poslankyně Pramila Jayapalová.

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