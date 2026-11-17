Brigádní generál Petr Šnajdárek nastoupí od ledna nadcházejícího roku do čela sekce rozvoje sil ministerstva obrany. Skončí ve funkci ředitele sekce komunikačních a informačních systémů, kde ho nahradí Jan Jelínek. V úterý to potvrdil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) při své návštěvě Izraele, na které je společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Personální změny jsou podle ministra v souladu se záměrem náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Na možný nástup Šnajdárka do čela sekce rozvoje sil upozornil minulý týden Ekonomický deník. „V souladu s personálním záměrem náčelníka generálního štábu generál Šnajdárek nastupuje na funkci ředitele sekce rozvoje sil k 1. lednu 2027 a na jeho bývalou funkci nastupuje plukovník Jelínek,“ uvedl Zůna.
Sekce rozvoje sil ministerstva obrany odpovídá za koncepční rozvoj pozemních a vzdušných sil i schopností armády v kybernetickém prostoru. Zabývá se také vojensko-civilní spoluprací, psychologickými operacemi a přípravou vojsk. Koordinuje udržování a rozvoj schopností armády a podílí se na stanovování zásad jejího výcviku.
Ředitel sekce je přímo podřízen náčelníkovi generálního štábu. V současnosti ji vede Petr Milčický, který do funkce nastoupil v listopadu 2022.
Šnajdárek je ředitelem sekce komunikačních a informačních systémů, která zodpovídá za rozvoj a řízení těchto technologií v resortu obrany. Zajišťuje mimo jiné kybernetickou bezpečnost armádních informačních systémů či jejich propojení se systémy Severoatlantické aliance (NATO). Ve funkci je od roku 2022, nyní ho nahradí současný ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů Jan Jelínek.
Mohlo by vás zajímat: Putinův most se zřítil. Ukrajinci slaví obrovský úspěch
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
ŽIVĚ NATO řeší výpadky klíčového systému Ukrajiny. Rusko sčítá škody na Krymském mostě
Ukrajinský útok poškodil strategický Krymský most, rozsah škod nyní vyhodnocují ruské úřady. O zásahu již byl informován i ruský prezident Vladimir Putin. Ukrajinská armáda se mezitím potýká s výraznými výpadky satelitního systému Starshield, který využívá ke komunikaci na bojišti. Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že se pracuje na co nejrychlejším obnovení jeho plné funkčnosti.
Byl na úplném dně. Hvězdný Rooney uvažoval na vrcholu kariéry o sebevraždě
Někdejší hvězda anglické fotbalové reprezentace a Manchesteru United Wayne Rooney přiznal, že během kariéry uvažoval o sebevraždě. Nejlepší střelec v historii United to řekl v podcastu Life at the Midpoint, v němž otevřeně popsal, jak se potýkal s psychickými problémy a alkoholismem.
ŽIVĚ Pavla vítal potlesk i pískot, Fialovi lidé říkali, ať se vrátí. Slaví se nejen na Národní
Tisíce lidí si v úterý v Praze na Národní třídě připomínají výročí sametové revoluce, která v roce 1989 vyústila v pád komunistického režimu. Vzpomínkové akce připomínají i perzekuci studentů za nacistické okupace o 50 let dříve. Politici na pietním místě vyzdvihli význam svobody a demokracie i péči o ně. Akcí se letos nezúčastnil premiér Andrej Babiš (ANO), který je na služební cestě v Izraeli.
Exodus amerických vojáků z Evropy se zřejmě nekoná. Jedné zemi to ale Trump spočítá
Odchod amerických vojáků z Evropy bude podle všeho výrazně menší, než se původně čekalo. Místo 25 tisíc příslušníků by jich podle informací agentury Bloomberg měl odejít jen zlomek. Na východním křídle NATO by navíc Washington mohl svou přítomnost dokonce posílit.
Revoluce, nebo řízený převrat? Češi se v pohledu na listopad 1989 rozcházejí
Necelá čtvrtina lidí považuje události 17. listopadu 1989 za spontánní revoluci. Vyšší podíl Čechů se přiklání k samovolnému pádu režimu či řízenému a předem připravenému převratu. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro pořad Populace na webu Moravec.cz. Uskutečnil se v říjnu a zúčastnilo se ho 1059 lidí.