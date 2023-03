Pentagon zveřejnil video, jak se ruské letadlo přiblížilo k americkému dronu

Řidiči kvůli rekonstrukci vozovky a chodníků neprojedou Podbělohorskou ulicí na Praze 5. Práce jsou naplánovány od 20. března do letošního 14. května. Uvedla to mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Dělníci se do ulice vrátí po zimní přestávce. Řidiči budou muset využít objízdné trasy. Podle magistrátního webu opravujeme.to musí v dopravní špičce počítat se zdržením deset minut až půl hodiny. Změna trasy čeká také autobus MHD číslo 149.

Rekonstrukce se týká asi 180 metrů dlouhého úseku Podbělohorské mezi ulicemi v úseku od křižovatky s ulicí Pod stadiony směrem k ulici Smrčinská. Opravy navazují na stavební práce z loňského roku, kdy dělníci posunuli autobusové zastávky a vybudovali dva přechody pro chodce se středovými ostrůvky v Podbělohorské a Pod stadiony.

"V letošním roce bude rekonstruována vozovka, kdy počítáme s výměnou všech konstrukčních vrstev, přičemž v horní polovině, zhruba 50 metrů směrem u ulice Smrčinská, bude provedena pouze fréza v tloušťce deseti centimetrů," uvedla Lišková. Nový povrch budou mít chodníky, na kterých přibudou orientační prvky pro nevidomé, dodala.