AKTUALIZOVÁNO před 2 minutami

Americké ministerstvo obrany předložilo prezidentovi Donaldu Trumpovi předběžný plán opatření nutných k porážce Islámského státu (IS). Podle agentury Reuters to oznámil mluvčí Pentagon Jeff Davis. Podle Davise plán se zaměřuje nejen na pozice IS v Sýrii a v Iráku, ale i ve zbytku světa. Bližší podrobnosti sdělí na zasedání bezpečnostní rady státu ještě v pondělí americký ministr obrany James Mattis. Trump ihned po nástupu do funkce 20. ledna dal ministerstvu obrany zhruba měsíc na to, aby představilo bojovou strategii nutnou k celkovému zničení IS.

autor: ČTK