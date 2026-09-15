To se Trumpovi líbit nebude. Už i Pentagon přiznal nízké zásoby munice

Válka s Íránem vyčerpala americké zásoby munice, uvádí zpráva generálního inspektora Pentagonu zveřejněná v pondělí. Dokument určený Kongresu je v rozporu s předchozím tvrzením prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně popírá, že by americká armáda čelila nedostatku munice.
V období od 28. února do 30. června odhadované náklady na vojenskou operaci nazvanou Epická zuřivost činily 33,4 miliardy dolarů (703,1 miliardy Kč), z čehož 22,3 miliardy dolarů (469,4 miliardy Kč) připadá na spotřebovanou munici, stojí v první povinné zprávě generálního inspektora o válce s Íránem určené Kongresu.
"Spotřeba munice na operaci Epická zuřivost vyústila v nedostatky ve strategických zásobách a odhalila omezené průmyslové kapacity při jejich doplňování," uvádí zpráva.
Pentagon podle zprávy zefektivňuje proces zadávání zakázek a snaží se zkrátit lhůty pro vytváření zásob klíčových materiálů, komponentů a vybrané munice. Rozšíření výrobních kapacit však vyžaduje "značnou dobu na přípravu", stojí v dokumentu.
Trump opakovaně zlehčuje obavy z vyčerpání střeliva během války s Íránem, kterou USA s Izraelem rozpoutaly na konci února. Uvedl například, že USA disponují "prakticky neomezeným" množstvím munice. V pondělí na sociální síti Truth Social napsal, že země produkuje "více vynikajících a elitních zbraní než kdykoli v naší historii".
Americká armáda od začátku války s Íránem na konci února vyčerpala téměř 80 procent střel pro svůj klíčový systém protivzdušné obrany THAAD a přibližně polovinu raket pro systém Patriot, informovala v srpnu stanice CNN.
Washingtonské Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) odhaduje, že USA před začátkem války s Íránem disponovaly přibližně 2200 střelami pro dvě nejmodernější varianty systému Patriot a 452 raketami pro THAAD.
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