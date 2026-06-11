Pentagon byl uzavřen kvůli možné nebezpečné látce, na místě jsou hasiči

Budova amerického ministerstva obrany byla ve čtvrtek uzavřena a na místě jsou hasiči, důvodem je možná nebezpečná látka, píše Reuters s odkazem na hasiče. Podle stanice CNN byli z několika pater Pentagonu evakuováni zaměstnanci.
Mluvčí Pentagonu podle agentury Reuters uvedl, že byl zaznamenán problém týkající se kvality vzduchu a že byla zavedena preventivní opatření, zatímco je situace vyhodnocována. Podle CNN mají přítomní hasiči plynové masky a ochranné oděvy.
„Pentagon disponuje sofistikovanými systémy, které zajišťují bezpečnost budovy a jejích uživatelů. Tyto systémy zaznamenaly problém s kvalitou vzduchu, který si vyžádal přijetí preventivních opatření, dokud nezjistíme jeho závažnost,“ uvedl v e-mailu mluvčí Pentagonu Sean Parnell.
„Ministerstvo provádí standardní ochranné postupy, včetně nařízení o úkrytu na místě pro postiženou oblast. Zásahové týmy jsou na místě a připraveny poskytnout podporu lidem v budově,“ dodal. Podle CNN je uzavřeno druhé až páté patro, stejně jako některé chodby.
Pětistranná budova Pentagonu, která byla zasažena při útocích Al-Káidy 11. září 2001, je jednou z největších kancelářských budov na světě.
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