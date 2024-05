Biden rozjel "megakampaň". Upíná síly k Pensylvánii, která může rozhodnout volby

V suterénu nenápadné budovy v centru města Lancaster na východě Pensylvánie se nachází zázemí kampaně za znovuzvolení amerického prezidenta Joea Bidena. Jeho tým tu kanceláře otevřel v březnu ve snaze obrátit místní republikánskou voličskou základnu v prospěch demokratů, pro které Pensylvánie bude v listopadových volbách hlavy státu klíčová.

Od naší zvláštní zpravodajky v USA - "Je to vůbec poprvé, co tady vedeme prezidentskou kampaň, jsme z toho nadšení," říká místopředsedkyně místních demokratů Stella Sextonová deníku Aktuálně.cz, zatímco odemyká staré dřevěné dveře do podzemních sklepních prostorů.

V betonové místnosti je hned jasné, že tu má zázemí Demokratická strana. Nachází se v ní plno cedulí, instruktážních balíčků pro dobrovolníky, nálepek a předvolební literatury. V rohu je i provizorní kuchyně a na zdi kromě portrétů všech amerických prezidentů visí velká vlajka Spojených států nebo archivní plakáty z kampaně, kdy kandidoval Barack Obama.

"Tomu, co tady vidíte, říkáme terénní kancelář. Naším hlavním úkolem je primárně chodit za voliči. Používáme k tomu databázi, na základě které si město rozdělíme na několik úseků a ty pak obcházíme, mapujeme oblast a mluvíme s voliči," vysvětluje Sextonová. Dobrovolníci a zaměstnanci prezidenta Bidena tady pracují výhradně o víkendech, místnost je teď prázdná.

Biden, který podle dat ke konci února získal celkem 71 milionů dolarů (1,6 bilionu korun) na kampaň za své znovuzvolení, což je více než dvojnásobek oproti jeho republikánskému rivalovi Donaldu Trumpovi, využil svůj náskok v získávání peněžních prostředků k masivnímu najímání zaměstnanců. Ti teď provozují až 100 kanceláří ve státech, které budou stěžejní pro listopadové volby. Pensylvánský okres Lancaster patří k těm, kde to budou mít místní demokraté těžší, protože Biden tady při posledních prezidentských volbách před čtyřmi lety prohrál.

"V minulých volbách tu Joe získal 41 procent. Věříme, že se nám to letos podaří zvýšit, čímž Bidenovi zařídíme náskok oproti Trumpovi v celém státě Pensylvánie. Abychom toho dosáhli, nemůžeme se soustředit jen na dvě velká, již demokratická města, kterými jsou Filadelfie a Pittsburgh," vysvětluje Sextonová.

Podporujeme Ukrajinu, zlobí se místní

V Lancasteru žije asi půl milionu obyvatel, z toho přes 348 tisíc registrovaných voličů. Z těch pak zhruba polovina, 170 tisíc, volí republikány, vyplývá z dat stránek BestNeighborhood.org. Na první pohled se to ale nemusí zdát, v samotném centru města je docela těžké narazit na podporovatele exprezidenta Donalda Trumpa.

Na předměstí je to ale jinak. Z několika oken domů tam visí vlajky Trumpovy kampaně. Lidé v ulicích na otázku, koho letos podpoří v prezidentských volbách, buď nechtějí odpovídat, nebo si stěžují, že Bidenovo prezidentství nepřineslo opravdové výsledky. Americké primárky už jsou v podstatě rozhodnuté a Spojené státy velmi pravděpodobně letos na podzim čeká opakování prezidentského souboje z roku 2020, kdy proti sobě stanul Trump a Biden.

"Je prezidentem kolik, hádám, že tři roky? Neviděla jsem, že by něco udělal. Teď tu spustili megakampaň, ale nemyslím si, že to k něčemu bude," říká pro Aktuálně.cz na adresu současného šéfa Bílého domu Bidena Nataša Collinsová. Stejně na otázku reagoval i pětačtyřicetiletý majitel večerky Roland Keegan, kterému se nelíbí, že USA podle něj tolik podporují Ukrajinu, která už přes dva roky čelí ruské agresi.

"Chápu, že v krizi potřebuje pomoct každý, ale nemůžeme je přece dotovat do nekonečna. Máme spoustu svých problémů, které nikdo neřeší," míní.

Pensylvánie, ležící na severovýchodě USA, se řadí mezi takzvané swing neboli battleground states, tedy "kolísavé" či "bitevní" státy, kde jsou dlouhodobě šance demokratů a republikánů vyrovnané, a pro výsledek prezidentských voleb tak bývají rozhodující. Letos bude podle amerických médií rozhodující sedmička z nich, z nichž Pensylvánie má nejvíce, devatenáct, volitelů.

Kandidát na prezidenta potřebuje k výhře získat dohromady alespoň 270 volitelů, tedy většinu. "Pensylvánie letos dost možná skutečně rozhodne o tom, kdo bude prezidentem," sdělila po telefonu redakci Aktuálně.cz Nikku Luová, manažerka Bidenovy kampaně v Pensylvánii.

Průzkumy favorizují Trumpa

Jeden ze scénářů voleb předpokládá Trumpovo vítězství na jihu a západě a Bidenovo vítězství v Minnesotě na severu USA, přičemž tři státy - Wisconsin, Michigan a Pensylvánie - by mohly rozhodnout. Pokud Trump při takovém scénáři vyhraje kterýkoliv z těchto tří států, stane se opět prezidentem. Další možnou variantou je Bidenovo vítězství na západě a středozápadě a Trumpova výhra na jihu. V takovém případě by rozhodla právě Pensylvánie.

Biden v Pensylvánii v roce 2020 zvítězil o pouhých 81 tisíc hlasů. Podle místního demokratického poslance Ismaila Smith-Wade-Ela mu k vítězství pomohly právě hlasy lidí z okresů v centrální oblasti státu, jako je Lancaster nebo York. "Na mapě sice zčervenají (barva republikánů - pozn. red.), ale volební hlasy připadnou kandidátovi, který získá většinu hlasů v celém státě. Proto naše snahy v Lancasteru nesou větší váhu, než se na první pohled zdá," vysvětluje.

Podle Sextonové se navíc v posledních letech do vnitrozemí Pensylvánie stěhuje stále více lidí z většinově demokratických oblastí, jako je třeba New York, New Jersey nebo Maryland. "Politické složení nejen v našem okrese se pomalu mění a my jsme tady k tomu, abychom toho využili ve prospěch celé země," dodává místopředsedkyně.

Avšak ani po měsících opakovaných návštěv Pensylvánie a milionech dolarů vložených do politické reklamy Biden v tomto klíčovém státě nezískal významné pozice. Podle průzkumu deníků The Philadelphia Inquirer a The New York Times a Siena College, který jeho autoři provedli na přelomu dubna a května, vede Trump u registrovaných voličů v poměru 47 ku 44 procentům.

Republikáni mají přitom dohromady méně než pět zaměstnanců v každém z kolísavých států, jak redakci po telefonu potvrdil nejmenovaný úředník, který v Lancasteru pomáhal organizovat Trumpovu kampaň v roce 2020. Touto dobou před čtyřmi lety - kdy Trump kandidoval jako úřadující prezident - měla organizace Trump Victory v kolísavých státech již státní ředitele, regionální ředitele, organizátory v terénu a dobrovolníky.

"Nemají tu nic, zatím jsme tu jen my. Je pravda, že jsme začali brzy, ale bereme to vážně. Trump spoléhá na to, že se o něm bude psát v médiích, a to mu stačí. Myslí si, že to v Pensylvánii má jisté, ale není to tak," dodává Sextonová. Tvůrci Trumpovy kampaně redakci na dotazy odmítli odpovědět, zdůvodnili to časovou vytížeností.

