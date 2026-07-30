Peníze od Muska. Republikáni před listopadovými volbami získají významnou pomoc

Nejbohatší člověk na světě Elon Musk se chystá finančně podpořit kampaň amerických republikánů před listopadovými volbami. Nadcházející volby, při kterých Američané vyberou nové zástupce do Sněmovny reprezentantů a do třetiny Senátu, rozhodnou, zda Trumpovi republikáni udrží v Kongresu USA většinu. Úspěch demokratů by mohl Trumpovi zkomplikovat zbytek jeho mandátu.
Muskův politický výbor America PAC, který před volbami v roce 2024 vynaložil na Trumpovu podporu přes 260 milionů dolarů (5,5 miliardy Kč), se chce letos zaměřit mimo jiné na reklamu, a to například ve formě podomní kampaně či oslovování voličů poštou. Cílem je mobilizovat konzervativní voliče, jejichž účast v neprezidentských volbách bývá menší.
Musk neupřesnil, kolik peněz pro tento účel hodlá poskytnout. Na žádost o komentář podle agentury Reuters nereagoval ani samotný výbor. Trumpův vlivný poradce James Blair nicméně řekl portálu Axios, že návrat výboru do politické kampaně poskytne republikánům obrovský impulz.
Reuters poznamenal, že Muskova podpora může být významnou vzpruhou vzhledem k Trumpově nízké popularitě a obav Američanů o ekonomiku či jejich odporu vůči válce proti Íránu.
Agentura Reuters uvedla, že Musk se k podpoře vrací po turbulencích v jeho vztahu s Trumpem. Po Trumpově zvolení a návratu do Bílého domu patřil Musk k prezidentovu nejužšímu kruhu, po následném konfliktu s Trumpem se ale z centra moci stáhl.
Musk dokonce nevylučoval, že založí vlastní politickou stranu, od těchto plánů ale ustoupil a s prezidentem se později usmířil. Poté začal znovu přispívat republikánským politikům a konzervativním skupinám, a to v řádu milionů dolarů.
Musk se v červnu díky úspěšnému vstupu akcií firmy SpaceX na burzu stal prvním dolarovým bilionářem. Cena akcií společnosti, ve které Musk drží většinový podíl, mezitím výrazně klesla, i tak ale Musk zůstává zdaleka nejbohatším člověkem na světě. Agentura Bloomberg ve svém žebříčku nejbohatších lidí vyčíslila v polovině července aktuální hodnotu Muskova majetku na 792 miliard dolarů (16,7 bilionu Kč).
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