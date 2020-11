Peníze na kampaň nebyly z Lybie, tvrdí svědek v kauze financování Sarkozyho kampaně

Zemřel americký dramatik, režisér a scenárista Israel Horovitz, jehož divadelní hry byly přeloženy do desítek jazyků a často se inscenují i na jevištích v Česku. Informoval o tom deník The New York Times. Horovitz podlehl rakovině, uvedla rodina, bylo mu 81 let.

Horovitz napsal za svou kariéru více než sedm desítek divadelních her, přičemž k těm nejznámějším patří Chvíle pravdy, Lebensraum či Drahá Mathilda. Posledně jmenovanou hru adaptoval i pro filmové plátno, snímek Podnájemnice z roku 2014 také režíroval. Už dříve napsal například scénář pro komedii Autor! Autor! (1982) s Alem Pacinem v hlavní roli, podle jeho scénáře natočil v roce 1999 maďarský režisér István Szabó historické drama Sluneční svit.

Horovitz zemřel v pondělí a The New York Times připomněl v nekrologu i to, že slavný autor v posledních letech opakovaně čelil obviněním ze sexuálního obtěžování. Zprávy o stížnostech jeho kolegyň, hereček a spolupracovnic se objevovaly dlouho před nástupem kampaně MeeToo.